Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от взаимных пошлин
Стороны находятся в шаге от полномасштабной торговой войны.
Президент США сегодня встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и европейская и американская пресса пишет об этих переговорах как о едва ли не последнем шансе на то, что торговой войны между США и ЕС удастся избежать. Но оптимизма ни у кого нет. На саммите G7 в Канаде сторонам договориться не удалось. Трамп даже улетел, не дожидаясь завершения встречи, а Юнкера назвал «жестоким убийцей». Президент США заявил, что ЕС годами грабит Америку. Трамп также возмущен многомиллиардными штрафами в отношении американских технологических компаний, в первую очередь, Google. Сейчас уже действуют американские пошлины на сталь и алюминий, в том числе из ЕС. А Евросоюз в качестве ответных мер ввел пошлины на бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и джинсы. Теперь Вашингтон грозится обложить пошлинами импортируемые автомобили и автокомпоненты. Сильнее всего это ударит по Германии. И на этом фоне Трамп пишет в «Твиттере»: «У меня есть предложение: США и ЕС отказываются от всех тарифов, ограничений и субсидий!». И добавил: «Мы к этому готовы, а они – нет».
Накануне Трамп пообещал избавить США от невыгодных торговых соглашений.
Комментарии5
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ostapbey 25 июля 2018 | 10:25
Пример Батьки с Путином??
Путин сырье и энергоносители "поставляет" Беларуси по мировым ценам..
А ответную продукцию принимает по ценам СНГ..
А то и СГ, т.н."союзного государства"
Даже..
andre_klimov 25 июля 2018 | 10:35
ostapbey:
Однако, у США соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой, Южной Кореей. Трамп начал переговоры о ССТ с Японией. Это миф, что Трамп стремиотся к изоляционизму. Он просто пытается "обнулить" условия для ведения глобальной торговли. Если он проявит достаточно напора (а, судя по всему, Конгресс вполне готов его поддержать, да и с Сенатом тоже не будет слишком яростной борьбы) - то в проигрыше останутся те, кто не захочет свободной торговли, а враждебные Западу режимы будут отлучены от этого клуба. Не санкции, но - вполне себе сильное воздействие. Даже (С) :)
honduras_na_colyme 25 июля 2018 | 10:25
Вот что с безмозглыми людьми делает публикация его разговора с Коэном о выплате порнозвезде денег за молчание о связи всё с этим же безмозглым.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели.
ostapbey 25 июля 2018 | 10:29
honduras_na_colyme: репутация это такая штука, что продать ее можно запросто..
А вот если купить, то фигушки.
Даже..
podwodnik 25 июля 2018 | 10:31
"... Накануне Трамп пообещал избавить США от невыгодных торговых соглашений ...".
У нас во всём виноваты демократы из проклятых 90-х. А у них? Кто назаключал невыгодных торговых соглашений? Похоже Обаму назначали "врагом" Америки и козлом отпущения.