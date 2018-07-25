Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от взаимных пошлин

Стороны находятся в шаге от полномасштабной торговой войны.

Президент США сегодня встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и европейская и американская пресса пишет об этих переговорах как о едва ли не последнем шансе на то, что торговой войны между США и ЕС удастся избежать. Но оптимизма ни у кого нет. На саммите G7 в Канаде сторонам договориться не удалось. Трамп даже улетел, не дожидаясь завершения встречи, а Юнкера назвал «жестоким убийцей». Президент США заявил, что ЕС годами грабит Америку. Трамп также возмущен многомиллиардными штрафами в отношении американских технологических компаний, в первую очередь, Google. Сейчас уже действуют американские пошлины на сталь и алюминий, в том числе из ЕС. А Евросоюз в качестве ответных мер ввел пошлины на бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и джинсы. Теперь Вашингтон грозится обложить пошлинами импортируемые автомобили и автокомпоненты. Сильнее всего это ударит по Германии. И на этом фоне Трамп пишет в «Твиттере»: «У меня есть предложение: США и ЕС отказываются от всех тарифов, ограничений и субсидий!». И добавил: «Мы к этому готовы, а они – нет».

Накануне Трамп пообещал избавить США от невыгодных торговых соглашений.