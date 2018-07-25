В суде Петрозаводска вновь рассматривают дело главы Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Историка подозревают в насилии в отношении приемной дочери.
Новое уголовное дело против историка Юрия Дмитриева начнут рассматривать утром в Петрозаводском городском суде. Раннее главу карельского «Мемориала» подозревали в изготовлении порнографии, однако суд его оправдал, назначив лишь ограничение свободы по другой статье – за хранение оружия. Впрочем, прокуратура обжаловала приговор, и в конце прошлого месяца историка задержали на выезде из Петрозаводска. Дмитриева вновь арестовали – на 2 месяца. Сейчас ему выдвигают уже новое обвинение – в сексуальном насилии над приемной дочерью. Историку может грозить до 20 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать судья Александр Мерков.
Дмитриев занимался исследований массовых захоронений времён Большого террора.
Комментарии4
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olegleon 25 июля 2018 | 10:10
странный он. надо было как Буковский, пойманный на детской порнографии, заявить, что тяжело болен и не может отвечать за свои действия. т.е. детскую порнуху рассматривать мог и был здоров, а отвечать в суде не может, т.к. болен
good_sadness 25 июля 2018 | 10:11
Город, где живёт этот Дмитриев, небольшой
И все знают кто он такой
Вызывает удивление у местного народа
Почему раньше не посадили этого урода?!
polikarpich 25 июля 2018 | 10:15
good_sadness: Вот именно. Поэтому и не посадили, потому что знают. В отличие от этих "скоросшивателей" уголовных дел.
good_sadness 25 июля 2018 | 10:16
Те, которые защищают этого извращенца, совесть есть
Узнав истинную правду о нём не смогут ни спать, ни есть!