В суде Петрозаводска вновь рассматривают дело главы Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Историка подозревают в насилии в отношении приемной дочери.

Новое уголовное дело против историка Юрия Дмитриева начнут рассматривать утром в Петрозаводском городском суде. Раннее главу карельского «Мемориала» подозревали в изготовлении порнографии, однако суд его оправдал, назначив лишь ограничение свободы по другой статье – за хранение оружия. Впрочем, прокуратура обжаловала приговор, и в конце прошлого месяца историка задержали на выезде из Петрозаводска. Дмитриева вновь арестовали – на 2 месяца. Сейчас ему выдвигают уже новое обвинение – в сексуальном насилии над приемной дочерью. Историку может грозить до 20 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать судья Александр Мерков.

Дмитриев занимался исследований массовых захоронений времён Большого террора.