Z Архив новостей новости
5 23 6 1044
10:01, 25 июля 2018

Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта, утверждает следствие

Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта, утверждает следствие. Такие выводы были сделаны на основе анализа движения средств, выделенных на постановки спектаклей.

Кирилл Серебренников имел доверенность на управление деньгами, полученными от Министерства культуры на проект «Платформа». Эти средства по большей части шли не на спектакли, а обналичивались и возвращались руководству «Седьмой студии». Об этом свидетельствует изъятые бухгалтерские документы, рассказал в интервью газете «Коммерсант» замглавы управления по расследованию особо важных дел Сергей Голкин. По его словам, в уголовном деле достаточно доказательств виновности его фигурантов.

Ранее Серебренников подтверждал, что деньги от Минкульта действительно обналичивались, но расходовали их только на спектакли. К тому же, подчеркивал режиссер, он к финансовому управлению отношения не имел.

Напомним, что фигурантам так называемого «Театрального дела» вменяется мошенничество на сумму более 130 миллионов рублей.

По делу «Седьмой студии» проходит шесть человек. Все они, за исключением бывшего бухгалтера организации Нины Масляевой, свою вину не признают

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:05

Огромное количество "творческой интеллигенции" присосалось к бюджету РФ, и рвут ртом и жопой, вместе со своими многочисленными родственниками. При этом соревнуясь друг с другом в обгаживании России, и населяющего её народа. Кому это понравится?! (c)

banyi3 25 июля 2018 | 10:15

noxepy_7_40_: Про жопы, я надеюсь, в хорошем смысле этого слова? ))

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:19

banyi3: Конечно, в хорошем смысле (с).

gordy 25 июля 2018 | 10:21

"Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта,"


Как присваивал, если Минкульт сам ему эти деньги давал?

noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:23

gordy: Поросёночек, этапять!!! Браво!!!

banyi3 25 июля 2018 | 10:26

gordy: Вы не очень умное существо, но это не Ваша вина )

(комментарий скрыт)

banyi3 25 июля 2018 | 10:07

Голубые воришки) И за столом сидели голодающие с Поволжья)

olegleon 25 июля 2018 | 10:08

"деньги от Минкульта действительно обналичивались, но расходовали их только на спектакли. "

только вот документы об "обнале" есть, а на "расходовались" их не может быть. или он вносил их в кассу по статье "от обнала"?

nnnmmm 25 июля 2018 | 10:12

olegleon: недаром весь рукопожатный кагал, что до этого рвали глотку за Кирюшу, вдруг все мгновенно как воды в рот набрали.

tv_victim 25 июля 2018 | 10:09

Вывсеврети! Любому хомяку ясно, что режиссерство освобождает от ответственности! Пожизненно! Режиссеров нельзя сажать ни за воровство, ни за терроризм! Иначе хомяки будут выть всем своим хомячьим стадом!

podwodnik 25 июля 2018 | 10:16

"... присваивали себе деньги ...".

А кому ещё должен "присвоить" деньги режиссёр за создание спектакля? Себе и актёрам или ещё надо поделиться? А может, сэкономив на костюмах и декорациях, они играли спектакль на пустой сцене голышом?

serhio_25__ 25 июля 2018 | 10:18

podwodnik: ""А кому ещё должен "присвоить" деньги режиссёр за создание спектакля? "" - это называется распил. То за что вы чиновников ругаете. Но артисту можно, да?

sg91 25 июля 2018 | 10:20

> Серебренников подтверждал, что деньги от Минкульта действительно обналичивались

Вот и подписал кирюха себе приговорчик. У нас а заводе тоже случается закуп чего-нибудь за наличные, но потом сдают в бухгалтерию чеки и авансовые отчеты. Жаль не знали, что можно было сказать что "средства расходавали только на производство" и все, налоговая бы усепокоилась. Там солярки левой купили, тут премию в конвертике дали. Все на благо завода )))
Ну понятно что трудно сравнивать. Одно дел продукцию выпускать, а другое ставить пьески про пидорасов. Тут нельзя человеческими мерками измерять.. Ну ради бога. Тольк опусть пидорасы ему и платят..
ЗЫ Давай, хомячки, начинайте визжать в защиту этого животного. Давно не слышно было что эта мразь - "ум, честь и совесть вашей эпохи.."

dorin1987 25 июля 2018 | 10:23

Вот это борьба с коррупцией! Вот это подход! Сразу с главного начали. Так держать!

serhio_25__ 25 июля 2018 | 10:35

dorin1987: Чем ты недоволен? В России министров, губернаторов, мэров сажают, почему худрука нельзя посадить?

mikescholar 25 июля 2018 | 10:23

ну правильно, надо было потратить полгода-год и купить сценические костюмы и прочую машинерию в строгом соответствии с 44 ФЗ.

nds_01 25 июля 2018 | 10:24

А разве существует строгий запрет на обналичивание средств, выделенных на театральные проекты? Наверняка, существуют ситуации (не криминального характера), когда возникает необходимость платить за какие-то работы и материалы наличными, потому что будет сделано быстрее и качественней. У нас же вроде бы еще рынок, или уже не? Режиссеры и руководители других театров уже не раз говорили, что практика именно такова и она следствие необходимости, например, сделать работу в срок, а не стремления своровать.

Помнится, эти "честные и справедливые" представители следствия заявляли уже, что не было спектакля, хотя есть масса свидетелей-зрителей, есть афиши. По-моему главный вопросы в сложившейся ситуации -
1) вопрос доверия ТАКОМУ следствию и, конечно,
2) кто заказчик?

olegleon 25 июля 2018 | 10:31

nds_01: не существует. получай сколько надо нала в банке и проводи его по закону. т.е. заплати налоги, взносы в пенсионный фонд, НДС, НП и никаких вопросов не будет.
и да, сейчас заплатить можно на карту тому, кто тебе что-то делает или продаёт. ещё быстрее, чем обналичивать, получать, а потом платить. но тут опять вылезает "заплати налоги и спи спокойно"

chichanik 25 июля 2018 | 10:24

Интересно одно - никто не говорит о том, куда делись отпиленные деньги.
Киселёв - покажи уже коробки с долларами, загородную дачу, часы Бреге и счёт в кайманском банке... народ требует!

redka17 25 июля 2018 | 10:25

А следователи выяснили на какие средства ставились постановки спектаклей ? Или они искали именно факт обналички ?

chichanik 25 июля 2018 | 10:28

redka17: В самую точку ... "умысел" какой? Поставить спектакль ?

dwon 25 июля 2018 | 10:29

Гения - на нары!

orein51 25 июля 2018 | 10:36

во сученьки, акад. медсинский копил себе на старость в 65, а они скомнизили его запаску...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8532 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

НеBOOKINGовый Крым. Санкции жмут Сверхактивное привлечение иностранных инвесторов и гостей в  Крым я считаю бредом крымских чиновников в квадрате, которые что-то пытаются доказать…

5 139 6 45682 18.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 129 6 13545 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 242 6 21796 20.07
Интервью Интервью

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Честное слово, я не понимаю, что они хотят, что они делают. Это, конечно, несерьезно. Я был американским послом в России. У меня нет никаких отношений с Браудером и его делами и так далее…

5 91 6 36122 18.07
#слушать 06:15 8читать $скачать 5.7 МБ
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 174 6 17857 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13327 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 11011 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 64 6 10668 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7236 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 11002 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27255 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 117 6 15861 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Слава Войкову! Слава Войкову? Слава? Войкову? Царь Николай — хороший? Хороший! Славный, добрый, семью любил. А большевик Войков – хороший? И Войков хороший! За народ, за свободу боролся, против угнетения и самодержавия!..

5 223 6 56931 18.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 51 6 7184 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16623 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Растет число рок-групп, которые отказались участвовать в ежегодном фестивале «Нашествие» Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии…

5 11 6 10864
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 129168 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 242 6 21796 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 254 6 666491 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 376 6 418424 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7136714
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587201

Сегодня в эфире