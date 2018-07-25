Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта, утверждает следствие. Такие выводы были сделаны на основе анализа движения средств, выделенных на постановки спектаклей.

Кирилл Серебренников имел доверенность на управление деньгами, полученными от Министерства культуры на проект «Платформа». Эти средства по большей части шли не на спектакли, а обналичивались и возвращались руководству «Седьмой студии». Об этом свидетельствует изъятые бухгалтерские документы, рассказал в интервью газете «Коммерсант» замглавы управления по расследованию особо важных дел Сергей Голкин. По его словам, в уголовном деле достаточно доказательств виновности его фигурантов.

Ранее Серебренников подтверждал, что деньги от Минкульта действительно обналичивались, но расходовали их только на спектакли. К тому же, подчеркивал режиссер, он к финансовому управлению отношения не имел.

Напомним, что фигурантам так называемого «Театрального дела» вменяется мошенничество на сумму более 130 миллионов рублей.

По делу «Седьмой студии» проходит шесть человек. Все они, за исключением бывшего бухгалтера организации Нины Масляевой, свою вину не признают