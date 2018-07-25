Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта, утверждает следствие
Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта, утверждает следствие. Такие выводы были сделаны на основе анализа движения средств, выделенных на постановки спектаклей.
Кирилл Серебренников имел доверенность на управление деньгами, полученными от Министерства культуры на проект «Платформа». Эти средства по большей части шли не на спектакли, а обналичивались и возвращались руководству «Седьмой студии». Об этом свидетельствует изъятые бухгалтерские документы, рассказал в интервью газете «Коммерсант» замглавы управления по расследованию особо важных дел Сергей Голкин. По его словам, в уголовном деле достаточно доказательств виновности его фигурантов.
Ранее Серебренников подтверждал, что деньги от Минкульта действительно обналичивались, но расходовали их только на спектакли. К тому же, подчеркивал режиссер, он к финансовому управлению отношения не имел.
Напомним, что фигурантам так называемого «Театрального дела» вменяется мошенничество на сумму более 130 миллионов рублей.
По делу «Седьмой студии» проходит шесть человек. Все они, за исключением бывшего бухгалтера организации Нины Масляевой, свою вину не признают
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:05
Огромное количество "творческой интеллигенции" присосалось к бюджету РФ, и рвут ртом и жопой, вместе со своими многочисленными родственниками. При этом соревнуясь друг с другом в обгаживании России, и населяющего её народа. Кому это понравится?! (c)
banyi3 25 июля 2018 | 10:15
noxepy_7_40_: Про жопы, я надеюсь, в хорошем смысле этого слова? ))
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:19
banyi3: Конечно, в хорошем смысле (с).
gordy 25 июля 2018 | 10:21
"Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» присваивали себе деньги от Минкульта,"
Как присваивал, если Минкульт сам ему эти деньги давал?
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 10:23
gordy: Поросёночек, этапять!!! Браво!!!
banyi3 25 июля 2018 | 10:26
gordy: Вы не очень умное существо, но это не Ваша вина )
banyi3 25 июля 2018 | 10:07
Голубые воришки) И за столом сидели голодающие с Поволжья)
olegleon 25 июля 2018 | 10:08
"деньги от Минкульта действительно обналичивались, но расходовали их только на спектакли. "
только вот документы об "обнале" есть, а на "расходовались" их не может быть. или он вносил их в кассу по статье "от обнала"?
nnnmmm 25 июля 2018 | 10:12
olegleon: недаром весь рукопожатный кагал, что до этого рвали глотку за Кирюшу, вдруг все мгновенно как воды в рот набрали.
tv_victim 25 июля 2018 | 10:09
Вывсеврети! Любому хомяку ясно, что режиссерство освобождает от ответственности! Пожизненно! Режиссеров нельзя сажать ни за воровство, ни за терроризм! Иначе хомяки будут выть всем своим хомячьим стадом!
podwodnik 25 июля 2018 | 10:16
"... присваивали себе деньги ...".
А кому ещё должен "присвоить" деньги режиссёр за создание спектакля? Себе и актёрам или ещё надо поделиться? А может, сэкономив на костюмах и декорациях, они играли спектакль на пустой сцене голышом?
serhio_25__ 25 июля 2018 | 10:18
podwodnik: ""А кому ещё должен "присвоить" деньги режиссёр за создание спектакля? "" - это называется распил. То за что вы чиновников ругаете. Но артисту можно, да?
sg91 25 июля 2018 | 10:20
> Серебренников подтверждал, что деньги от Минкульта действительно обналичивались
Вот и подписал кирюха себе приговорчик. У нас а заводе тоже случается закуп чего-нибудь за наличные, но потом сдают в бухгалтерию чеки и авансовые отчеты. Жаль не знали, что можно было сказать что "средства расходавали только на производство" и все, налоговая бы усепокоилась. Там солярки левой купили, тут премию в конвертике дали. Все на благо завода )))
Ну понятно что трудно сравнивать. Одно дел продукцию выпускать, а другое ставить пьески про пидорасов. Тут нельзя человеческими мерками измерять.. Ну ради бога. Тольк опусть пидорасы ему и платят..
ЗЫ Давай, хомячки, начинайте визжать в защиту этого животного. Давно не слышно было что эта мразь - "ум, честь и совесть вашей эпохи.."
dorin1987 25 июля 2018 | 10:23
Вот это борьба с коррупцией! Вот это подход! Сразу с главного начали. Так держать!
serhio_25__ 25 июля 2018 | 10:35
dorin1987: Чем ты недоволен? В России министров, губернаторов, мэров сажают, почему худрука нельзя посадить?
mikescholar 25 июля 2018 | 10:23
ну правильно, надо было потратить полгода-год и купить сценические костюмы и прочую машинерию в строгом соответствии с 44 ФЗ.
nds_01 25 июля 2018 | 10:24
А разве существует строгий запрет на обналичивание средств, выделенных на театральные проекты? Наверняка, существуют ситуации (не криминального характера), когда возникает необходимость платить за какие-то работы и материалы наличными, потому что будет сделано быстрее и качественней. У нас же вроде бы еще рынок, или уже не? Режиссеры и руководители других театров уже не раз говорили, что практика именно такова и она следствие необходимости, например, сделать работу в срок, а не стремления своровать.
Помнится, эти "честные и справедливые" представители следствия заявляли уже, что не было спектакля, хотя есть масса свидетелей-зрителей, есть афиши. По-моему главный вопросы в сложившейся ситуации -
1) вопрос доверия ТАКОМУ следствию и, конечно,
2) кто заказчик?
olegleon 25 июля 2018 | 10:31
nds_01: не существует. получай сколько надо нала в банке и проводи его по закону. т.е. заплати налоги, взносы в пенсионный фонд, НДС, НП и никаких вопросов не будет.
и да, сейчас заплатить можно на карту тому, кто тебе что-то делает или продаёт. ещё быстрее, чем обналичивать, получать, а потом платить. но тут опять вылезает "заплати налоги и спи спокойно"
chichanik 25 июля 2018 | 10:24
Интересно одно - никто не говорит о том, куда делись отпиленные деньги.
Киселёв - покажи уже коробки с долларами, загородную дачу, часы Бреге и счёт в кайманском банке... народ требует!
redka17 25 июля 2018 | 10:25
А следователи выяснили на какие средства ставились постановки спектаклей ? Или они искали именно факт обналички ?
chichanik 25 июля 2018 | 10:28
redka17: В самую точку ... "умысел" какой? Поставить спектакль ?
dwon 25 июля 2018 | 10:29
Гения - на нары!
orein51 25 июля 2018 | 10:36
во сученьки, акад. медсинский копил себе на старость в 65, а они скомнизили его запаску...