СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Его подозревают в хищении в особо крупном размере, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Речь идет об оплате фиктивно оказанных юридических ус луг на сумму 330 миллионов рублей.

Вместе с Лемешевским подозреваемой является руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова. Дома и на работе у подозреваемых следователи проводят обыски. После возбуждения уголовного дела Лемешевский объявил об уходе в отставку со 2 августа.

Как отмечает источник агентства Интерфакс, глава НПО имени Лавочкина пока находится на свободе. Мера пресечения не избрана. Его место временно занял зам.главы предприятия по безопасности Харон Карчаев.