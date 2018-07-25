СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Его подозревают в хищении в особо крупном размере, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. Речь идет об оплате фиктивно оказанных юридических ус луг на сумму 330 миллионов рублей.
Вместе с Лемешевским подозреваемой является руководитель дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерина Аверьянова. Дома и на работе у подозреваемых следователи проводят обыски. После возбуждения уголовного дела Лемешевский объявил об уходе в отставку со 2 августа.
Как отмечает источник агентства Интерфакс, глава НПО имени Лавочкина пока находится на свободе. Мера пресечения не избрана. Его место временно занял зам.главы предприятия по безопасности Харон Карчаев.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 10:05
Надеюсь, это не повлияет на качество выпускаемых истребителей "Ла"?
Или что они там клепают?
tvitov66 25 июля 2018 | 10:09
mikhail_spb_: вот если бы они закупали виолончели ...
arye_11 25 июля 2018 | 10:14
tvitov66:
Его место временно занял зам.главы предприятия по безопасности Харон Карчаев.
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Очень, очень символично.
По древнегреческой мифологии Харон - лодочник, перевозящий души умерших через реку Стикс в царство мертвых.
Вези меня, Хароша, по гулкой мостовой...
Пупец, короче, Лавочкину.
olegleon 25 июля 2018 | 10:05
значит не совесть проснулась, а "попросили" уйти.
а какая же юридическая фирма получила эти 330 миллионов?
tvitov66 25 июля 2018 | 10:11
olegleon: никакая ... поделилась уже с кем надо
juche 25 июля 2018 | 10:13
Им за гиперзвуковые вундерфафе с термоядерными реакторами вместо двигателей надо премии давать, а их садят. Как так.
vmaks 25 июля 2018 | 10:07
Чего Илону в 02м 3 ракеты не продали по $8млн, как он просил сейчас бы СП с Роскосмосом.
podwodnik 25 июля 2018 | 10:09
"... Его место временно занял зам.главы предприятия по безопасности ...".
"... АО «НПО Лавочкина» является ведущей организацией ракетно-космической промышленности по разработке, изготовлению и практическому использованию автоматических космических комплексов и систем для проведения фундаментальных научных, астрофизических, планетных исследований, а также дистанционного зондирования Земли, и разгонных блоков ...".
Туда можно назначить охранника? Я спокоен за планетные исследования и зондирование Земли.
vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 10:14
Видимо, брал не по чину, крысятничал, утаивал нетрудовые доходы от своих добрых хозяев из силовых структур...
А так нельзя же.
pampey 25 июля 2018 | 10:17
Юристы, должны быть, уровня не меньше Кони, и их около было около 100, не меньше. Как все это надоело! Продажная страна от чиновников до ученых, от артистов до юристов.
osal 25 июля 2018 | 10:19
Наконец то! Настоящие специалисты приходят к руководству.
evgpekar 25 июля 2018 | 10:20
Его место временно занял .... "выходец" из КГБ/ФСБ. Деньгами должны рулить "свои". Рогозин "зачищает" поляну.