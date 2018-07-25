Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала провести так называемую «паспортную амнистию»
Речь идет о людях, паспорта которых были аннулированы из-за того, что они оформили документы в нарушении установленного законом порядка – как правило, в 90-е годы, — сказала уполномоченный по правам человека в интервью РБК.
Издание отмечает, что число таких людей может быть от нескольких десятков тысяч до миллиона.
Комментарии6
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huyt 25 июля 2018 | 09:36
Обязать оформить новые паспорта. Бывшая полицайка и придумать другого наверно не способна. Оттого и с правами человека в РФ существуют серьёзные проблемы.
y3emen1 25 июля 2018 | 09:38
huyt: бывших не бывает
pmasel 25 июля 2018 | 09:58
Да хрень сказал. была инфа, что из за сбоя при переводе данных в электронный вид десятки или сотни тысяч паспортов стали недействительными.
timwlad79 25 июля 2018 | 09:39
huyt: Обязать оформить новые паспорта. Бывшая полицайка и придумать другого наверно не способна. Оттого и с правами человека в РФ существуют серьёзные проблемы.
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Ну вообще то наоборот,признать законными все паспорта оформленные с ошибками по причине того,что чтобы выжать взятки и по больше намеренно наносили ошибки при оформлении документов.И так же ошибки делали и те кто подгонял документы для извлечения максимальной прибыли .
Так что этот вопрос и предложили решить как и по минским соглашениям,полная амнистия.
noxepy_7_40_ 25 июля 2018 | 09:53
huyt: Поросёночек, ты делаешь успехи! С таким шикарным развитым двоемыслием тебе прямая дорога в штат сотрудников Эха! Напиши, может возьмут тебя курьером на полставки!
ostapbey 25 июля 2018 | 10:33
noxepy_7_40_: ты уже готов и гражданином Сирии стать, чтоб приняли в Европу как беглеца?
Или готов достать украинский паспор из-под подушки, чтоб в Европу тебя миротворец пропустил??
Ты уж кайся, в чем твое единомыслие спряталось?
Даже??