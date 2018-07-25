Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала провести так называемую «паспортную амнистию»

Речь идет о людях, паспорта которых были аннулированы из-за того, что они оформили документы в нарушении установленного законом порядка – как правило, в 90-е годы, — сказала уполномоченный по правам человека в интервью РБК.

Издание отмечает, что число таких людей может быть от нескольких десятков тысяч до миллиона.