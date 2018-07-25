Авиакомпании намерены повысить цены на билеты из-за подорожания топлива

Об этом пишет газета Коммерсант. С завтрашнего дня группа Аэрофлот увеличивает топливный сбор на внутренних рейсах для всех своих компаний кроме «Победы». Повышение составит 200 рублей для сегмента эконом-класса и 400 рублей для бизнес-класса.

Источники Коммерсанта на туристическом рынке отмечают, что ряд зарубежных авиакомпаний также повышают цену, они предупредили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.