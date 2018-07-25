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09:31, 25 июля 2018

Конгресс США, по некоторым данным, заморозил поставки Турции истребителей 5-го поколения F-35

Это связано с намерением Анкары купить российские ракетные зенитные комплексы С-400 «Триумф», — пишет Вашингтон Таймс.
Контракт по поставке Турции зенитно-ракетных систем вызвал недовольство Вашингтона.

Комментарии

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olegleon 25 июля 2018 | 09:39

странные они в Вашингтоне. ну сделайте лучше и дешевле и будут у вас покупать. а если производить дерьмо, то только силой сможете заставить это дерьмо покупать

honduras_na_colyme 25 июля 2018 | 09:49

olegleon: Удило ватное, так и скажи - у тебя в методичке нет инструкции по данному вопросу, поэтому несёшь пургу.
F35 для его уникальных характеристик аппарат весьма дешёвый - 85 млн. долларов в стандартной версии.
Вашей бензоколонке до такого уровня топать лет 20-30, и это с учётом промышленного шпионажа.

semper_fidelis: //Дык! Не дай бог, турки решат совместные учения вздумают провести, С-400 против Ф-35...//
Дык! Портяныч, ты опоздал с выхлопом: израильские F35 под носом у С-400 по Сирии гуляют как по буфету.
А Эрдогану намёк на то, что и съесть и сесть не всегда прокатывает.

olegleon 25 июля 2018 | 09:56

honduras_na_colyme: ты дурак или американец? разговор про С-400 идёт. и уж совсем смешно читать от жителя незалежной "85 млн. долл это дёшево. вы бы сначала научились жить без подачек, а потом уже можно будет поговорить "дорого-дёшево"
и ещё, чудик. израильские самолёты летают спокойно, т.к. израильтяне умнее тебя и договорились с Россией. мы не трогаем их самолёты, а они наши.

honduras_na_colyme 25 июля 2018 | 10:18

olegleon: Но ты же одновременно и дурак, и ватник, без всяких или.
Где из твоего тупого выхлопа следует, что речь об С-400?
Что до жить без подачек - это говорит житель бензоколонки, которая при каждом падении цен на жижу то кашляет, то клеит ласты?
А израильские F35 спокойно бомбят вашего союзника Асада потому, что земля имеет кривизну - ты что, не знал?
И да, вас, клоунов, Израиль пока что использует в своих целях, и только это прекратится, я над тобой посмеюсь в очередной раз, ватоцефал.

olegleon 25 июля 2018 | 10:24

honduras_na_colyme: а ты новость прочитай. турок наказывают за покупку С-400. почему они эту систему ПВО решили купить? она дороже американской? она хуже американской? они идиоты и покупают более дорогую и плохую систему??

ze_danil 25 июля 2018 | 10:02

olegleon: портянка, а ты уверена что С-400 Россия продаёт за деньги?

это обычный подарок братэлле в кредит на 50 лет, дешевле этого сделать невозможно

neyexo 25 июля 2018 | 10:17

ze_danil: верно, только Индия платит, зачем - не понимаю.
Все остальные берут в кредит, который потом списывается.
Китай заказывает много, но берет ровно столько, чтоб успеть скопировать.

olegleon 25 июля 2018 | 10:27

ze_danil: ты в каком веке живёшь? или ты считаешь, что сейчас всё за нал покупают??
кто лучше условия предложит, у того и берут.

semper_fidelis 25 июля 2018 | 09:39

Дык! Не дай бог, турки решат совместные учения вздумают провести, С-400 против Ф-35...

estamp 25 июля 2018 | 09:39

"Микола, ты шо, обидився?"

fosst13 25 июля 2018 | 09:42

Какой честный, свободный подход к торговле у США!
Вообще, США всё больше похоже на каких-то громил или гангстеров. Такое ощущение, что это у них в крови. Рэкет, наезды, давление. Все методы хороши. И они ещё о принципах говорят. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

honduras_na_colyme 25 июля 2018 | 09:52

fosst13: Это говорит житель орды, феодальной помойки, которая официально признана ООН агрессором и оккупантом?
Ты хоть читаешь, что пишешь, удило ватное?

vilingrad 25 июля 2018 | 10:00

fosst13: estamp: olegleon: теперь будут летать на самопадающем советском старье. И его же сбивать:)

pavelmistery 25 июля 2018 | 10:23

fosst13: "Какой честный, свободный подход к торговле у США! "

Не понял, это право продавца, не продавать товар тому, кто тебе не понравился. Что тут нечестного? Никто же никого не заставляет

neyexo 25 июля 2018 | 10:20

Только что посмотрел турецкие новости.
Там считают, что никаких проблем с поставкой не будет.
Тему можно закрыть.

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