Не менее 38 человек погибли, десятки ранены в результате серии терактов на юге Сирии
Взрывы произошли в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает телеканал Аль-Ихбария, теракты были организованы запрещенной в России группировкой «Исламское государство».
Как минимум, одно из устройств привел в действие смертник.
Комментарии10
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vasyakirin 25 июля 2018 | 09:36
38*ихтамнетов= 200?
serhio_25__ 25 июля 2018 | 09:45
vasyakirin: Это же каким дерьмом надо быть, чтобы такое писать?
sg91 25 июля 2018 | 09:56
serhio_25__:
Он не дерьмо, он просто пидорас, потому себя и ведет не как люди..
olegleon 25 июля 2018 | 09:36
т.е. это неумеренные террористы? "умеренные", т.е. "борцы с режимом", сами себя не убивают
snikkersnepper 25 июля 2018 | 10:01
olegleon: serhio_25__:
То что на Эхе натуральная ячейка Игил и так давно известно, ибо никто даже не думает этого скрывать.
Взорвали обычный городской рынок. В городе, основное население которого - друзы (с точки зрения лучших друзей наших хомячков - закоренелые сектанты и язычники). Притом что у друзов весьма прохладные отношения с официальным Дамаском (их еле еле на нейтралитет уломали). Так что их даже "асадистами" назвать не получится...
Ну и 60 км по прямой от сбитого вчера сирийского самолета, этот Игил бомбившего. Так что всем, кто вчера так радовался от жителей Сувейды еще один благодарный поклон...
ПС. Когда весь мир плакал по разбомбленным в Алеппо больницам и маленьким девочкам (интересно, почему сейчас перестал плакать), "борцы с режимом" как раз провели несколько атак с применением шахид-мобилей. Именно борцы, так как Игила в самом Алеппо никогда не было. Прогрессивное человечество этого даже не заметило.
Кстати, подавляющее большинство смертников на сирийской войне - не сирийцы, а приезжие.
prade 25 июля 2018 | 10:20
snikkersnepper: "Ну и 60 км по прямой от сбитого вчера сирийского самолета"
По Вашей логике, если бы вчера не сбивали сирийский истребитель, то сегодня ИГИЛ не устроил бы теракт на рынке? Сомневаюсь.
compare 25 июля 2018 | 09:39
"война клонов"?
sergo_25_26 25 июля 2018 | 10:03
Зря пупкин старается и людей своих ложит. Кувейт все равно трубу кинет в обход Сирии через средиземное море. Через Ирак или СА.
zmeelov_1 25 июля 2018 | 10:12
sergo_25_26: Да хоть через Марс. На сирийском шельфе запасы газа такие, Кувейт твой нервно курит в сторонке.
pavelmistery 25 июля 2018 | 10:26
А МО РФ недавно победно заявлял, что террористы разгромлены. Ну сколько можно врать...