Экс-главе Следственного комитета по Москве Александру Дрыманову предъявлено обвинение в получении взяток
Об этом, со ссылкой на источник, сообщает агентство ТАСС. Генерала Дрыманова задержали в середине июля и поместили в СИЗО Лефортово. Показания против него дали его бывшие подчиненные.
Комментарии4
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huyt 25 июля 2018 | 09:38
Не поделился поди, с "кем надо", всё решил забрать себе. На том и погорел.
vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 09:40
Перебрал Духовности и был уволен с должности Хероя русского мира.
y3emen1 25 июля 2018 | 09:41
vasya_von_smetankin: сначала уволили, а потом перебрал... у них так всегда
y3emen1 25 июля 2018 | 09:44
у настамнетов