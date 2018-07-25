В отношении Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело о мошенничестве
Он подал в отставку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
По этому делу также проходит руководитель дирекции правового обеспечения предприятия, Екатерина Аверьянова. У обоих дома и на работе проходят обыски.
Комментарии14
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olegleon 25 июля 2018 | 09:34
значит совесть ещё есть
edyunia 25 июля 2018 | 09:42
olegleon: \\значит совесть ещё есть\\
Тролль рассуждающий о совести!? Оксюморон.
olegleon 25 июля 2018 | 09:51
edyunia: хохлотролль, который учит других это ещё больший оксюморон ))
edyunia 25 июля 2018 | 09:56
olegleon: \\хохлотролль, который учит других ...\\
Главное, чтобы он учил этих других хорошему, доброму, вечному; а то, как ты это назовёшь, не имеет никакого значения.
olegleon 25 июля 2018 | 10:03
edyunia: тут ты прав. насчёт хорошего не знаю, а вот то что вы вечно во власть воров "выбираете" это точно. и чему ты можешь при таком "вечном" других научить? как убить кучу народа и заменить одну воровскую банду другой?
edyunia 25 июля 2018 | 10:06
olegleon: \\а вот то что вы вечно ...\\
Какое тебе дело до нас?
sg91 25 июля 2018 | 10:04
olegleon:
У Лемешевского? Совесть???? Человек, который окончательно похоронил ведущий завод отрасли, распродав его до винтика и начав уже торговать помещениями и территориями завода, а потом трусливо сбежал. У него совести не больше чем у голодной свиньи, жрущей все подряд. Ублюдку этому пожизненное с ежедневным прижиганием пяточек..
mikhail_spb_ 25 июля 2018 | 09:37
Пора проводить процесс "дело авиаторов и ракетчиков"!
malanoff 25 июля 2018 | 09:43
Рогозин перевозбудился ? Опять мельдоний , но только уже в Роскосмосе ?
echo_shar 25 июля 2018 | 09:51
Воров, обкрадывающих обороноспособность России на нары!!!
vladimir1967 25 июля 2018 | 10:02
echo_shar: разве можно так про власть?
navsegda 25 июля 2018 | 10:17
echo_shar: смотри , привлекут за экстремизм
captaingeorge 25 июля 2018 | 10:06
В последнее время идет прямо таки камнепад начальников! Невольно напрашивается мысль - а как далеко простирается горизонт мерзости. Природа не терпит разрывов, она непрерывна. Внизу начинают воровать, оглядываясь на самый верх, успокаивая себя " раз и там, значит можно..." Вопрос состоит в том, где, на каком уровне воровской иерархии будет проведена искусственная граница "неприкасаемости".
zztop1960 25 июля 2018 | 10:10
" имени Лавочкина" Это того Лавочкина , который стырил латвийский истребитель J-19 , Карлиса Ирбитиса и превратил его в ЛА-5 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%81