В отношении Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело о мошенничестве

Он подал в отставку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

По этому делу также проходит руководитель дирекции правового обеспечения предприятия, Екатерина Аверьянова. У обоих дома и на работе проходят обыски.