Минфин предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения клиента

Об этом пишет газета Ведомости. По мнению министерства, рассчитывать стоимость необходимо с учетом нарушения правил, резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля и скорости движения.

Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили. При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.