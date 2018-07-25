Минфин предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения клиента
Об этом пишет газета Ведомости. По мнению министерства, рассчитывать стоимость необходимо с учетом нарушения правил, резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля и скорости движения.
Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили. При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.
Комментарии17
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huyt 25 июля 2018 | 09:07
Видимо решили обобрать автовладельцев ещё, посчитав, что повышение недавно ОСАГО было недостаточно. В бюджете же не хватает денег, в том числе и на "майские указы".
tvitov66 25 июля 2018 | 09:11
huyt: давно пора... втюхать всем автовладельцам по прибору
vasyakirin 25 июля 2018 | 09:08
Обязательное на то и обязательное и пусть его включат в налоги, ведь пешеходы то же участники движения и в авариях не реже бывают...
tvitov66 25 июля 2018 | 09:21
vasyakirin: давно пора всех пешеходов нашей сверхдержавы обязать получать права и госзнак на филейную часть ... заодно и модельерам-дизанерам найдется работа
djuga 25 июля 2018 | 09:10
Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили.
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Кто сомневается в том, что производить, устанавливать и обслуживать эти устройства будут, разумеется, правильные фирмы суперталантливых детей очень правильных чиновников.
А оплачивать все это удовольствие будут простые граждане.
huyt 25 июля 2018 | 09:15
djuga: Так это из той же серии про счётчики на воду, а также электрические счетчики с "повышенным классом точности",в том числе автоматически передающие данные. Я уже сбился со счёту, сколько поборов для граждан принёс с собой путинизм.
seryj_wolk 25 июля 2018 | 09:18
djuga: Я так понимаю, что стоимость устройства не будет входить в стоимость страховки. Так что реальная ее стоимость будет превышать трехкратное и намного. Привет рфским автовладельцам!
huyt 25 июля 2018 | 09:33
seryj_wolk: А ещё 1 раз в год поверка этих устройств. К этому и идём.
darkshadownet_ 25 июля 2018 | 09:18
djuga: надо добавить, нереальные, на сегодняшний день, устройства. Например, я поздно заметил нужный поворот - тут тебе и резковатое торможение и резкий поворот. Другая ситуация, я люблю подсекать другие машины - признаки те же. Никакой компьютер и никакие устройства, на сегодняшний день - это не различат. Единственно, что можно это добавить как повышающий коэффициент - это штрафы за нарушение скоростного режима, за красный свет и за встречку с обнулением через пару лет, без рецидивов. Как то так
captainobvious 25 июля 2018 | 09:36
darkshadownet_: уже много лет некоторые страховые компании предлагают своим клиентам устанавливать такие устройства в свои машины, так что технология известна и отработана... другое дело, что в нашей стране на каждую хитрую ж... всегда найдется болт с винтом: если эта приблуда для корректной работы требует связи с GPS (а я уверен, что это так), то всё просто - берём лист фольги... ))
polsan 25 июля 2018 | 09:14
По мнению министерства, рассчитывать стоимость необходимо с учетом нарушения правил, резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля и скорости движения.
Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили.
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Страховые компании не бедствуют во всём мире, но уж до такой бредятины вряд ли кто может додуматься! За что в министерстве получают деньги?
estamp 25 июля 2018 | 09:24
Почему-то это предлагает Минфин, а не страховые компании
tv_victim 25 июля 2018 | 09:27
estamp: Они "занесли" "кому надо" и теперь рассчитывают на очередные ничем не оправданные сверхдоходы.
j_partizan 25 июля 2018 | 09:30
резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля
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Увеличение стоимости ОСАГО по этим параметрам могло придти в голову только крайне недалёкой женщине.
j_partizan 25 июля 2018 | 09:40
Вот какие предложения появляются, когда люди получившие водительские удостоверения не имеют понятия ни о ПДД, ни о техническом обслуживании, ни о техническом осмотре, ни о ремонте, и это не говоря о примитивном представлении о работе датчиков.
j_partizan 25 июля 2018 | 09:46
putin_itogy: А вы гаспада, почему против?
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Потому, что есть не только лихачество, но и техобслуживание автомобиля, техосмотр, ремонт, особенности местности, качество дорог и требования ПДД.
zurrog_ 25 июля 2018 | 09:58
Ненавижу подобные "предложения" как, собственно, и наш "Минфин". Но ведь надо что то делать с долбанными дебилами-шашечниками на Приорах, полу-шумахерами на старых Галантах, и прочими закомплексованными авто-гонко-нищебродами.