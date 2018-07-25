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09:03, 25 июля 2018

Минфин предложил рассчитывать стоимость полиса ОСАГО с учетом стиля вождения клиента

Об этом пишет газета Ведомости. По мнению министерства, рассчитывать стоимость необходимо с учетом нарушения правил, резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля и  скорости движения.
Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили. При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.

Комментарии

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huyt 25 июля 2018 | 09:07

Видимо решили обобрать автовладельцев ещё, посчитав, что повышение недавно ОСАГО было недостаточно. В бюджете же не хватает денег, в том числе и на "майские указы".

tvitov66 25 июля 2018 | 09:11

huyt: давно пора... втюхать всем автовладельцам по прибору

vasyakirin 25 июля 2018 | 09:08

Обязательное на то и обязательное и пусть его включат в налоги, ведь пешеходы то же участники движения и в авариях не реже бывают...

tvitov66 25 июля 2018 | 09:21

vasyakirin: давно пора всех пешеходов нашей сверхдержавы обязать получать права и госзнак на филейную часть ... заодно и модельерам-дизанерам найдется работа

djuga 25 июля 2018 | 09:10

Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили.
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Кто сомневается в том, что производить, устанавливать и обслуживать эти устройства будут, разумеется, правильные фирмы суперталантливых детей очень правильных чиновников.
А оплачивать все это удовольствие будут простые граждане.

huyt 25 июля 2018 | 09:15

djuga: Так это из той же серии про счётчики на воду, а также электрические счетчики с "повышенным классом точности",в том числе автоматически передающие данные. Я уже сбился со счёту, сколько поборов для граждан принёс с собой путинизм.

seryj_wolk 25 июля 2018 | 09:18

djuga: Я так понимаю, что стоимость устройства не будет входить в стоимость страховки. Так что реальная ее стоимость будет превышать трехкратное и намного. Привет рфским автовладельцам!

huyt 25 июля 2018 | 09:33

seryj_wolk: А ещё 1 раз в год поверка этих устройств. К этому и идём.

darkshadownet_ 25 июля 2018 | 09:18

djuga: надо добавить, нереальные, на сегодняшний день, устройства. Например, я поздно заметил нужный поворот - тут тебе и резковатое торможение и резкий поворот. Другая ситуация, я люблю подсекать другие машины - признаки те же. Никакой компьютер и никакие устройства, на сегодняшний день - это не различат. Единственно, что можно это добавить как повышающий коэффициент - это штрафы за нарушение скоростного режима, за красный свет и за встречку с обнулением через пару лет, без рецидивов. Как то так

captainobvious 25 июля 2018 | 09:36

darkshadownet_: уже много лет некоторые страховые компании предлагают своим клиентам устанавливать такие устройства в свои машины, так что технология известна и отработана... другое дело, что в нашей стране на каждую хитрую ж... всегда найдется болт с винтом: если эта приблуда для корректной работы требует связи с GPS (а я уверен, что это так), то всё просто - берём лист фольги... ))

polsan 25 июля 2018 | 09:14

По мнению министерства, рассчитывать стоимость необходимо с учетом нарушения правил, резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля и скорости движения.
Фиксировать эти и другие показатели должны специальные устройства, установленные на автомобили.
_____________________________________________________________________________
Страховые компании не бедствуют во всём мире, но уж до такой бредятины вряд ли кто может додуматься! За что в министерстве получают деньги?

estamp 25 июля 2018 | 09:24

Почему-то это предлагает Минфин, а не страховые компании

tv_victim 25 июля 2018 | 09:27

estamp: Они "занесли" "кому надо" и теперь рассчитывают на очередные ничем не оправданные сверхдоходы.

j_partizan 25 июля 2018 | 09:30

резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля
___________________
Увеличение стоимости ОСАГО по этим параметрам могло придти в голову только крайне недалёкой женщине.

j_partizan 25 июля 2018 | 09:40

Вот какие предложения появляются, когда люди получившие водительские удостоверения не имеют понятия ни о ПДД, ни о техническом обслуживании, ни о техническом осмотре, ни о ремонте, и это не говоря о примитивном представлении о работе датчиков.

(комментарий скрыт)

j_partizan 25 июля 2018 | 09:46

putin_itogy: А вы гаспада, почему против?
________
Потому, что есть не только лихачество, но и техобслуживание автомобиля, техосмотр, ремонт, особенности местности, качество дорог и требования ПДД.

zurrog_ 25 июля 2018 | 09:58

Ненавижу подобные "предложения" как, собственно, и наш "Минфин". Но ведь надо что то делать с долбанными дебилами-шашечниками на Приорах, полу-шумахерами на старых Галантах, и прочими закомплексованными авто-гонко-нищебродами.

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