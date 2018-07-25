Неизвестные начали шантажировать администрацию аэропорта Домодедово, угрожая вмешаться в работу навигационных систем
Эти люди требуют несколько сотен биткоинов, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. По его словам, письмо с угрозами в Домодедово получили по электронной почте.
Источник добавил, что администрация аэропорта усилила меры безопасности.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukraminadozemljudobrjt 25 июля 2018 | 09:12
Крепкий орешек пересмотрели.
darkshadownet_ 25 июля 2018 | 09:23
ukraminadozemljudobrjt: вот увел, блин ))) тока хотел сказать... НО цена охренительная - несколько сот битков? Это же писец. даже по нынешнему курсу. И сам факт, конечно, пугает...
polsan 25 июля 2018 | 09:16
Несколько сотен это может быть и миллион евро! )
vasyakirin 25 июля 2018 | 09:26
polsan: какой дурак подключает к интернету системы безопасности и платежные системы?
по хорошему у них должны быть эксклюзивные кодировки и бронированный охраняемый кабель!!!
К стати и за вирусы в интернете тогда не стоит переживать...