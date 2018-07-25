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09:01, 25 июля 2018

Соцсеть ВКонтакте заблокировала ролик с призывом прийти на выборы мэра Москвы

Это было сделано по жалобе представителей репера SТ. Они пояснили, что артист не давал разрешения на использование своего музыкального материала.

Клип под названием «Когда тебе не все равно», который содержит ненормативную лексику, появился в понедельник в десятках популярных сообществ ВКонтакте.

Автор и заказчик этого ролика пока неизвестны.

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