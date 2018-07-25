Против жительницы Барнаула возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и экстремизме

Поводом стали картинки, которые она сохранила на своей странице «ВКонтакте».

Мария Мотузная размещала на странице в соцсети «изображения с тематикой неприятия к лицам негроидной расы, а также отрицательного характера изображения священнослужителей», следует из протокола допроса девушки. В деле два свидетеля, их оскорбили и вызвали неприятие картинки, которые Мотузная сохранила на своей странице еще в 2015 году. Сама девушка подчеркивает, что не испытывает ни к кому неприязни, а эти изображения – не более чем шутка.

Мотузная узнала о возбуждении дела, когда в мае к ней пришли с обысками. Изданию «Медиазона» она рассказала, что во время допроса в региональном центре «Э» на нее оказывалось давление, в итоге ее убедили дать признательные показания.

Девушка не исключает, что правоохранители могли заинтересоваться ей, когда она занималась политическим активизмом – Мотузная была волонтером штаба Алексея Навального и ходила на протестные митинги.

Первое судебное заседание по делу Марии Мотузной назначено на 6 августа.

Напомним также, что в июне в Госдуму был внесен законопроект об отмене уголовного наказания за «лайки» и репосты в соцсетях.