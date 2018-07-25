АФК «Система» объявила конкурс для разработчиков технологии поиска потерявшихся людей

АФК «Система» объявила конкурс с призовым фондом в миллион долларов для разработчиков технологии поиска потерявшихся людей. Решение должно позволять найти человека без источника связи за 10 часов в любое время суток и при любой погоде, — пишет РБК.

В числе тех, кто будет оценивать проекты, представители поисково-спасательных организаций — «Ангел» и «Лиза Алерт».