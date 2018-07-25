Одномоторный самолет пропал во время перелета из Новосибирска в Томск
Развернута поисковая операция, в которой участвуют пожарные подразделения, ГИБДД, транспортная прокуратура и ФСБ.
По данным агентства Интерфакс, в самолете находился один пилот. Прокуратура начала проверку.
Комментарии2
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huyt 25 июля 2018 | 08:51
Поди какой-нибудь чинуша летел в этом самолёте или региональный олигарх раз столько госслужб за государственный счёт ищут какой-то одномоторный самолёт.
tvitov66 25 июля 2018 | 08:58
huyt: это все происки английского шпиЁна еврейского прохождения Ньютона - ибо сказано в святом пясании ...