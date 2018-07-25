В Екатеринбурге из-за пожара в роддоме эвакуировали 170 человек
Двух пациенток экстренно перевезли в другое медицинское учреждение.
Как сообщает сайт Знак.ком, эвакуировать пришлось, в том числе, новорожденных детей. Пожар произошел в подвальном помещении. Никто не пострадал. В течение трех часов роддом вернулся к обычному режиму работы.
Комментарии2
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olegleon 25 июля 2018 | 08:51
вот не повезло хомячкам. а то бы сейчас развернулись по полной
huyt 25 июля 2018 | 08:54
olegleon: Какой-то одномоторный самолёт ищут много госслужб,а вот насчёт пожара в роддоме-увы-мало кто будет разбираться наверно в причинах. А причины известны- обобраная и доведённая до "ручки" инфраструктура в эпоху путинизма.