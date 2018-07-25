В Екатеринбурге из-за пожара в роддоме эвакуировали 170 человек

Двух пациенток экстренно перевезли в другое медицинское учреждение.

Как сообщает сайт Знак.ком, эвакуировать пришлось, в том числе, новорожденных детей. Пожар произошел в подвальном помещении. Никто не пострадал. В течение трех часов роддом вернулся к обычному режиму работы.