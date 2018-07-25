Цены на электричество могут вырасти из-за новой инициативы Минпромторга

Ведомство предложило ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин. Министерство готовит соответствующие поправки в закон. Это одна из мер поддержки отрасли. Российским компаниям размер сбора планируют возмещать за счет субсидий, — пишет газета Коммерсант.

Собранные деньги планируется направлять в специальный фонд для поддержки российских машиностроителей.