Цены на электричество могут вырасти из-за новой инициативы Минпромторга
Ведомство предложило ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин. Министерство готовит соответствующие поправки в закон. Это одна из мер поддержки отрасли. Российским компаниям размер сбора планируют возмещать за счет субсидий, — пишет газета Коммерсант.
Собранные деньги планируется направлять в специальный фонд для поддержки российских машиностроителей.
Комментарии8
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olegleon 25 июля 2018 | 08:47
а они и без этой инициативы вырастут
tvitov66 25 июля 2018 | 08:52
olegleon: это очередной ПРОРЫВ! Наши отрицательные темпы роста идут к новым вершинам!
huyt 25 июля 2018 | 08:48
Ещё один "специальный фонд". Поди для Димона и для его уточек. А прикрываются якобы энергетикой.
lenin3 25 июля 2018 | 08:57
huyt: скорее,для сынка Димона и прочих подросших мажоров.Они и руками водить в них будут.
Такими темпами и утилизационный сбор на обувь и одежду введут,а тут денег побольше можно собрать,чем с турбин...
polsan 25 июля 2018 | 08:50
За всё заплатит конечный потребитель продукта, ему деваться некуда!
drgonish 25 июля 2018 | 09:05
polsan:
Идиот легче заплатит необоснованную цену за ай-фон, чем закинет лишние 2 копейки в собственную экономику, а потом будет ныть про НДС.
tvitov66 25 июля 2018 | 08:55
Значит в нашей футбольно-ракетной сверхдержаве все больше высокодуховного народу вспомнит о забытом всуе правиле буравчика ...
drgonish 25 июля 2018 | 09:02
tvitov66:
"Правило буравчика" вспоминают строго те, кто зафиксирован на соответствующих переживаниях. Как правило, это ограниченный круг лиц на ЭМ.