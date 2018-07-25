Цены на авиабилеты начинают расти из-за подорожавшего топлива – перевозчики начали формировать стоимость с учетом весеннего скачка цен на авиа-керосин – он подорожал более чем на 20%.

С завтрашнего дня топливный сбор на внутренних рейсах, вслед за рядом иностранных перевозчиков, на 200-400 рублей повысит Аэрофлот. Другие российские авиакомпании также признают, что билеты неизбежно подорожают.



В туристической отрасли ожидают, что к зимнему сезону стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%, — пишет газета Коммерсант.