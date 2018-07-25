Цены на авиабилеты начинают расти из-за подорожавшего топлива
Цены на авиабилеты начинают расти из-за подорожавшего топлива – перевозчики начали формировать стоимость с учетом весеннего скачка цен на авиа-керосин – он подорожал более чем на 20%.
С завтрашнего дня топливный сбор на внутренних рейсах, вслед за рядом иностранных перевозчиков, на 200-400 рублей повысит Аэрофлот. Другие российские авиакомпании также признают, что билеты неизбежно подорожают.
В туристической отрасли ожидают, что к зимнему сезону стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%, — пишет газета Коммерсант.
Комментарии2
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liliputin_fashist 25 июля 2018 | 08:38
Огромное спасибо нацпидеру.
vilingrad 25 июля 2018 | 08:41
Клюв поднял- хвост увяз. Чекист-экономист хренов...