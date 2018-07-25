Большинство американцев, 51%, полагают, что у Кремля есть компромат на президента США Дональда Трампа
Это показал опрос, проведенный Квиннипэкским университетом. Результаты приводит ВВС.
В то, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, верит около 40% опрошенных. Скептически относится к этой версии чуть менее 50%.
Комментарии7
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perestarok 25 июля 2018 | 08:37
"Большинство американцев, 51%, полагают, что у Кремля есть компромат на президента США Дональда Трампа"
Больные пропагандой.
liliputin_fashist 25 июля 2018 | 08:40
perestarok: "Больные пропагандой" - это ваша подпись? Почему собственно не быть такому компромату?
serhio_25__ 25 июля 2018 | 08:50
liliputin_fashist: Почему, собственно, не быть мозгам в твоей голове? Но их нет и компромата нет, лечись лучше.
tvitov66 25 июля 2018 | 08:50
liliputin_fashist: Тут все логично:
ГРУшники и наша портяночная фабрика оставили там свои следы - ФАКТ;
на выборах, вопреки всем соц опросам, победил Трамп - ФАКТ.
Вполне логично предположить что Трамп победил в нечестной борьбе и кремлядь в любой момент может сама выложить доказательства оного и тем самым обеспечить Трампу скоростной импичмент
serhio_25__ 25 июля 2018 | 08:58
tvitov66: "на выборах, вопреки всем соц опросам, победил Трамп - ФАКТ.
Вполне логично предположить что Трамп победил в нечестной " - вообще не логично. Просто ты тупой хомяк, который не знает, как устроены выборы в США. За Трампа проголосовало меньше людей, чем за Клинтон. Все в соответствии с опросами. Вот только в США выбирают Выборщики, а не граждане страны. Трамп грамотно устроил свою компанию, делая ставку на листы с самым большим количеством выборщиков, а не гоняясь за общим рейтингом у населения США.
serhio_25__ 25 июля 2018 | 08:52
Население США, это стадо, которое управляется через СМИ.
greeg1 25 июля 2018 | 09:00
Американскому большинству надо твёрдо усвоить одну простую истину: До тех пор, пока Кремль будет регулярно наступать на одни и те же грабли, Америка может спать спокойно при любом компромате на любого президента США. Что же касается компромата на президента Трампа, то он действительно имеет место быть при одном условии - если путин во всеуслышание признается во вмешательстве на президентские выборы США.
И ещё. Как американское большинство представляет своё будущее в случае избрания Хилари Клинтон? Не пришлось бы им заново отстраивать бомбоубежища на случай ядерной войны? Ведь даже историей доказано, как слабы женщины перед военной формой.