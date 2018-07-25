Бывший главный редактор телеканала Дождь Роман Баданин запустит собственное СМИ

Оно будет специализироваться на журналистских расследованиях.

Об этом Баданин рассказал в интервью ВВС. СМИ будет называться «Проект», материалы планируется публиковать на сайте. Кроме того, в планах запустить Ю-Тьюб-канал, видео и подкасты.

По данным источников, размер инвестиций оценивается в 500 тысяч долларов в год. Имена инвесторов не называются, известно лишь, что они находятся в России и США. «Проект» будет зарегистрирован за границей, материалы будут выходить на русском языке.