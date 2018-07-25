Элтон Джон обвинил Россию и еще ряд стран Восточной Европы в дискриминации гомосексуалов
Британский музыкант Элтон Джон обвинил Россию и еще ряд стран Восточной Европы в дискриминации гомосексуалов. Он выступил с таким заявлением, объявляя о создании организации по борьбе со СПИДом.
Организацию по борьбе со СПИДом Элтон Джон создает вместе с британским принцем Гарри. В числе основных задач – предотвращение распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи.
Комментарии4
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vilingrad 25 июля 2018 | 08:39
Этого Володенька не переживет.
klink 25 июля 2018 | 08:47
Помешались на Западе с гомосексуализмом.
semper_fidelis 25 июля 2018 | 08:49
И чо?
irinakingsize1 25 июля 2018 | 09:05
Дорогой Элтон, в мире много профессиональных заболеваний.Тут либо профессию сменить, либо смиренно бороться. Удачи вам с Антоном Красовским. Мы нашего Антона не дискриминируем-он у нас будущих президентов обучает , как надо правильно процессом рулить.
А батюшка-царь говорил, что даже награждает и по службе продвигает.
Так что это наговор и поклеп.