Британский музыкант Элтон Джон обвинил Россию и еще ряд стран Восточной Европы в дискриминации гомосексуалов. Он выступил с таким заявлением, объявляя о создании организации по борьбе со СПИДом.

Организацию по борьбе со СПИДом Элтон Джон создает вместе с британским принцем Гарри. В числе основных задач – предотвращение распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи.