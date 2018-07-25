Против жительницы Барнаула возбудили дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме из-за картинок ВКонтакте
В отношении жительницы Барнаула возбудили уголовные дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме из-за картинок, сохраненных в соцсети ВКонтакте. Об этом Мария Мотузная сообщила в Твиттере.
В интервью сайту Медиазона девушка рассказала, что еще в мае к ней пришли с обыском по поводу изображений, которые она сохранила на своей странице еще в 2015 году.
Во время допроса, по словам Мотузной, ее убеждали признать свою вину. Судебное заседание намечено на начало августа.
Комментарии7
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liliputin_fashist 25 июля 2018 | 08:36
Посмела оскорбить носящих деньги в бизнес-центры Гундяя, а значит и фюреру??? На кол ее!! В ярославскую колонию!!!
huyt 25 июля 2018 | 08:41
liliputin_fashist: Гундяй поди скоро в список "Форбс" попадёт в качестве олигарха. Недолго поди осталось ждать.
huyt 25 июля 2018 | 08:37
Как государство с пеной у рта защищает " верующих", в том числе не платящих никаких налогов и ведущих роскошную жизнь попов, а также ворующих, которые безнаказанно, нагло и открыто обогащаются за счёт рядовых налогоплательщиков.
klink 25 июля 2018 | 08:45
А что на картинках то?
vladislav 25 июля 2018 | 08:51
Ну и где хунта???
punyoshohlai 25 июля 2018 | 08:59
В Контакте - это гебешное охотхозяйство. С приманками, подсадными утками и прочими капканами.
blahovdav 25 июля 2018 | 09:03
Сейчас набежит стадо путлеровских свиней и начнет рассказывать про "раду" Усика, обнявшего Гасиева...