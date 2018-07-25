Против жительницы Барнаула возбудили дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме из-за картинок ВКонтакте

В отношении жительницы Барнаула возбудили уголовные дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме из-за картинок, сохраненных в соцсети ВКонтакте. Об этом Мария Мотузная сообщила в Твиттере.

В интервью сайту Медиазона девушка рассказала, что еще в мае к ней пришли с обыском по поводу изображений, которые она сохранила на своей странице еще в 2015 году.

Во время допроса, по словам Мотузной, ее убеждали признать свою вину. Судебное заседание намечено на начало августа.