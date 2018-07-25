Тридцать человек погибли в результате теракта на юге Сирии
Есть раненые – их число уточняется, — передает агентство РИА Новости. По данным агентства Рейтер, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Это произошло в городе Эс-Сувейда.
Комментарии7
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vasyakirin 25 июля 2018 | 08:34
Ихтамнеты?
liliputin_fashist 25 июля 2018 | 08:34
vasyakirin: Ага, вовины "отпускники" резвятся.
belovnikita 25 июля 2018 | 08:34
А плешивый карлик брызжа слюнями верещал что игил уничтожен...
vilingrad 25 июля 2018 | 08:36
Это внутренний сирийский чемпионат. Русским там делать нечего.
ex_ex 25 июля 2018 | 08:41
Странно, там тысячи людей гибнут, и на это не обращается особого внимания, а тут всего тридцать, и отдельное сообщение.
akustik57 25 июля 2018 | 08:42
Как только появился плешивый карлик на полит арене так и начались теракты ( сахар , резаные головы , радионуклиды , яды и т . д . )
piterjanis 25 июля 2018 | 08:57
а наши неолибералы защищают террористов в Сирии