Американскую певицу Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки наркотиков
Об этом, со ссылкой на источники, сообщают телекомпании CNN и сайт ТМZ. Сегодня певица должна была дать два концерта.
25-летняя исполнительница на протяжении нескольких лет борется с алкогольной и нарко-зависимостью.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
karelski_otmoroz 25 июля 2018 | 08:37
Никому не интересная новость. Вот если б (х.ли лайкни), "новичком" её приправили,... Да вот беда, сослаться не на кого, щёб дупу свою прикрыть...