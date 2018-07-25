Следствие утверждает, что Серебренников и другие фигуранты дела присваивали деньги, выделенные на проект «Платформа»

Следствие утверждает, что режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела Седьмой студии присваивали себе деньги, выделенные на проект «Платформа». Об этом в интервью газете Коммерсант рассказал Сергей Голкин, исполняющий обязанности зам.руководителя Управления по расследованию особо-важных дел СК.

По словам Голкина, у Серебренникова была доверенность, которая позволяла ему контролировать деньги, выделенные на проект.

Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств.