Следствие утверждает, что Серебренников и другие фигуранты дела присваивали деньги, выделенные на проект «Платформа»
Следствие утверждает, что режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела Седьмой студии присваивали себе деньги, выделенные на проект «Платформа». Об этом в интервью газете Коммерсант рассказал Сергей Голкин, исполняющий обязанности зам.руководителя Управления по расследованию особо-важных дел СК.
По словам Голкина, у Серебренникова была доверенность, которая позволяла ему контролировать деньги, выделенные на проект.
Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных средств.
Комментарии3
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nnnmmm 25 июля 2018 | 08:25
Чего-то весь рукопожатный кагал подозрительно замолчал, после того как Кирюшка самолично признался, что получал наличку, расписываясь за неё в каких-то липовых ведомостях.
puteshestvennik 25 июля 2018 | 08:35
Ну конечно присваивал. У нас признание сидящей в тюрьме больной тётки это царица доказаьельств.
klukvik 25 июля 2018 | 08:46
Главная улика - доверенность. Если есть возможность злоупотребить, то значит злоупотребил. Ну не мого он не злоупотребить, если есть возможность, как вы не поймете-е-е!!! - логика дебилов-следаков