Прокуратура Забайкальского края возбудила дело в отношении Дарасунского рудника, работники которого объявили голодовку

Прокуратура Забайкальского края возбудила дело в отношении Дарасунского рудника, работники которого вчера объявили голодовку. Речь идет о статье о невыплате зарплаты. По словам работников рудника, они начали бастовать, надеясь получить деньги, заработанные за май и июнь.

Изначально голодовку объявили около 30 шахтеров. Спустя несколько часов после начала акции число бастующих почти удвоилось.