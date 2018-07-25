Прокуратура Забайкальского края возбудила дело в отношении Дарасунского рудника, работники которого объявили голодовку
Прокуратура Забайкальского края возбудила дело в отношении Дарасунского рудника, работники которого вчера объявили голодовку. Речь идет о статье о невыплате зарплаты. По словам работников рудника, они начали бастовать, надеясь получить деньги, заработанные за май и июнь.
Изначально голодовку объявили около 30 шахтеров. Спустя несколько часов после начала акции число бастующих почти удвоилось.
Комментарии2
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bor_borg 25 июля 2018 | 08:23
согласен. шахтеров давно пора упорядочить. как следует упорядочить.
relocated 25 июля 2018 | 08:45
Ну все. Теперь этот рудник посадят годков на пять!