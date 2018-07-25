Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе. Они касаются возраста выхода на пенсию и гарантий для женщин. Об этом депутат рассказала в интервью радиостанции Коммерсант-ФМ.

Поклонская добавила, что никто из членов фракции «Единая Россия» не осуждал ее за решение проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе. «Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 37-й год», — сказала депутат. Поклонская – единственная из фракции проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.