Поклонская готовит собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе
Депутат Госдумы Наталья Поклонская готовит собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе. Они касаются возраста выхода на пенсию и гарантий для женщин. Об этом депутат рассказала в интервью радиостанции Коммерсант-ФМ.
Поклонская добавила, что никто из членов фракции «Единая Россия» не осуждал ее за решение проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе. «Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 37-й год», — сказала депутат. Поклонская – единственная из фракции проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Комментарии13
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sadda 25 июля 2018 | 08:25
Ну да, для депутатов ЕР не 37-ой. А для остальных уж как придется.
huyt 25 июля 2018 | 08:28
sadda: Как всегда лживые единороссовские заявления. Ни одной букве верить нельзя НИКОГДА.
lenin3 25 июля 2018 | 08:51
sadda: конечно,не 37-й:их же жизнь не ухудшается,никого не расстреливают,четвертак без права переписки не дают,даже баб можно в здании Госдуры под одобрительные возгласы соседей-депутанов без последствий принуждать...
omichka 25 июля 2018 | 08:26
Да чего там - поправки.
Их две: вводить в действие эту "реформу" после создания обещанных 25 миллионов рабочих мест и отмена льгот силовикам.
putin_itogy 25 июля 2018 | 08:28
Всё понятно..
Через неё и будет хитрый путин, проводить свои поправочки
Решил остаться в тени, многоходовчник вовочка.
Главное, чтобы не вышли на акции.
А то ведь бить придётся, больно, будущих пенсионеров..
"У нас же не 37й год"..(с)
vasya_von_smetankin 25 июля 2018 | 08:28
Если точнее, то "собственные поправки к законопроекту о пенсионной реформе" они готовят вдвоём.
С Николаем.
dwon 25 июля 2018 | 08:29
Наташа - молодец. Единственный в ЕР мужик со стальными яйцами. ))) Все остальные раскисшие трусливые бабы.
pantera_1 25 июля 2018 | 08:29
Ей попросту разрешили проголосовать против. А, может, предложили. Возможно - с дальнейшим повышением по "службе". Ещё увидите эту мадам в кресле министра.
dwon 25 июля 2018 | 08:50
pantera_1: Было бы неплохо.
sadda 25 июля 2018 | 08:35
Решили снова начать лепить из Няшки героиню В Госдуму направили самый жесткий вариант закона с тем чтобы потом его слегка смягчить. Не зря же Путин заявил что ему этот проект закона не нравится. Сейчас слегка снизят пенсионный возраст и будет Вова лучше всех. Ну и Няшка тоже на коне. Хотя вообще-то против голосовало более ста депутатов.
andrii1979 25 июля 2018 | 08:41
Я уже говорил, что Поклонская на спецзадании сама того не понимая. Это одно из наших наказаний вам за Крым.
Благодаря Путину мы в Украине увидели сколько дол...ов жило и еще живет вокруг нас.
sneer1 25 июля 2018 | 08:42
Среди этих поправок наверняка будет что-нибудь про Николая Второго, вот как пить дать.
lenin3 25 июля 2018 | 08:53
sneer1: пожизненная депутатская пенсия потомкам с возвращением им царских угодий вместе с душами...