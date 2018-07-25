Президент США Дональд Трамп предложил странам ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе. Об этом он написал в Твиттере накануне сегодняшнего визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтон.

При этом Трамп высказал мнение, что страны Европейского союза на это не согласятся.