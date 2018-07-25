Трамп предложил странам ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе
Президент США Дональд Трамп предложил странам ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе. Об этом он написал в Твиттере накануне сегодняшнего визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтон.
При этом Трамп высказал мнение, что страны Европейского союза на это не согласятся.
Комментарии3
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danko_voila 25 июля 2018 | 08:19
Вот это правильно! Пусть Меркель удавится! Она же это хотела? А как отреагируют, зеленые, красные и пидорсты?
timwlad79 25 июля 2018 | 08:30
Трамп предложил странам ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе
Президент США Дональд Трамп предложил странам ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе. Об этом он написал в Твиттере накануне сегодняшнего визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтон.
При этом Трамп высказал мнение, что страны Европейского союза на это не согласятся.
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Ну так приедут специалисты для переговоров по теме отмены таможенных пошлин между США и Евросоюзом .
Но в Евросоюзе прекрасно знают,что все законы в США соблюдаются через американскую жопу где торчит пробирка Колина Пауэлла и потому для американцев никакие законы и договорённости с другими странами не действительны.
И всё решать только сила будет.
Потому и едет немощь евросоюзовская с визитом вежливости в США где ничего решатся не будет.
Ну и Евросоюз ,Россия и Китай просто вынуждены будут объединятся в экономическую зону от Ближнего Востока До Дальнего Востока.
Что касается о поставках сжиженного американского газа в Евросоюз ,то если американцам надо,то пусть и строят на условиях Евросоюза терминал и всю инфраструктуру для принятия потребления сжиженного газа.
viktorova 25 июля 2018 | 08:46
timwlad79: похоже, что вы в правительстве путина работаете. Только так я могу объяснить «успехи» в политике и экономике России.