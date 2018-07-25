США намерены приостановить поставки истребителей F-35 Турции

Такое решение принял американский Конгресс в качестве реакции на закупку Анкарой российских вооружений.

Недовольство Вашингтона вызвал контракт Турции по приобретению зенитно-ракетных комплексов С-400 у «Росборонэкспорта» — эта структура, занимающаяся поставками российских вооружений за рубеж, входит в санкционный список США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки». Теперь в течение ближайших трех месяцев Пентагон должен оценить, нанесет ли исключение Турции из программы по строительству истребителей ущерб национальным интересам США. До этого времени поставки самолетов F-35 Анкаре будут приостановлены.

В то же время американский Конгресс принял решение не накладывать санкции на Индию, Вьетнам и Индонезию – они также являются покупателями российских вооружений. Как отмечается, исключение носит временный характер, и если эти страны не начнут уменьшать свою зависимость от российского ВПК, санкции против них все же будут введены.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», принятый в прошлом году, обязывает власти США вводить ограничения в отношении стран, закупающих российское оружие.