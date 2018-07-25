Следствие не исключает, что в деле о пожаре в «Зимней вишне» могут появиться новые фигуранты
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления по расследованию особо важных дел Сергея Голкина, на скамье подсудимых могут оказаться в том числе и чиновники, дававшие разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания торгового комплекса. По версии следователей, на противопожарной системе в «Зимней вишне» сэкономили около 7 миллионов рублей. Жертвами катастрофы в марте этого года стали 60 человек, большинство – дети.
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vladimirgornitsky 25 июля 2018 | 08:18
Чиновники - это понятно. Слишком громкое дело, кого-то наказать должны. И за дело. Чиновники в России все что угодно подпишут - вопрос цены. Но как насчет ответственности взяткодателя? Генерального директора вроде как арестовали на два месяца в конце марта - и с тех пор о ней ни слуху, ни духу (только что посмотрел в поисковике). А про владельцев и вообще речи нет. Фамилию миллиардера Штенгелева, живущего в Австралии, называли. Бастрыкин даже грозился потребовать его выдачи. Но это тоже в конце марта было. И с тех пор - тишина.
Чиновники-то в данном случае - стрелочники. А отвечать за созданную в стране систему сплошной коррупции должен не только начальник мелкой станции, но и хозяин железной дороги. Которую можно было бы еще назвать ООО Россия, но это было бы неточно, поскольку хозяева вообще никакой ответственности не несут. .