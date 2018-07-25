Суд сегодня рассмотрит административное дело в отношении участников Pussy Riot за ношение полицейской формы
В Хамовническом суде Москвы сегодня рассмотрят административное дело в отношении участников Pussy Riot за ношение полицейской формы. Речь идет о событиях 15 июля, когда активисты выбежали на поле во время финала Чемпионата мира по футболу в Лужниках.
Трем девушкам и основателю арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей по административной статье о незаконном ношении форменной одежды. Это уже второе разбирательство по итогам инцидента на финале Чемпионата мира. Ранее тот же Хамовнический суд признал активистов виновными в грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им назначили 15 суток административного ареста. Кроме того, всем четверым в течение трех лет запретили посещать официальные спортивные мероприятия.
Верзилов и участницы Pussy Riot выбежали на поле примерно в середине матча между Францией и Хорватией. Акция носила название «Милиционер вступает в игру», ее целью было освобождение политзаключенных, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.
Акция Pussy Riot была приурочена к 11-летию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова.
Комментарии5
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bor_borg 25 июля 2018 | 08:13
одежда карателя-это почетно.
huyt 25 июля 2018 | 08:33
bor_borg: Так они как-раз и демонстрировали не только одежду карателя, а ещё и то, что Россия превратилась в тоталитарное диктаторское государство.
blinorozhiy_chmo 25 июля 2018 | 08:37
А почему бы не приговорить "Бешеных Вагин" (как они сами себя назвали) к пожизненному ношению формы (костюма) "Бешеная Вагина" (их термин).
Форма "Бешеная Вагина" (их термин) - будет полностью отражать уровень умственного развития и суть политического кредо "Бешеных Вагин" (как они сами себя назвали).
А?!
semper_fidelis 25 июля 2018 | 08:29
В РФ это - административное нарушение. В свободной и демократической Франции - уголовное. Надо РФ брать пример с Франции!.
klukvik 25 июля 2018 | 08:49
semper_fidelis: во Франции вовина башка рядом с гильотиной давно бы лежала