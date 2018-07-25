Дочь президента США Иванка Трамп закроет именной бренд одежды, обуви и украшений
Свой отказ от ведения бизнеса она объяснила тем, что хочет сосредоточиться на работе в качестве специального советника главы Белого дома. В официальном письме Трамп отметила, что после 17 месяцев, проведенных в Вашингтоне, не знает, вернется ли когда-нибудь к своему бренду.
Иванка Трамп начала выпускать ювелирные изделия более двадцати лет назад. С прошлого года многие американские ритейлеры начали отказываться от работы с ее маркой. Сторонники президента считают, что это решение было политическим.
Комментарии1
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stoik33 25 июля 2018 | 07:31
Дочка Трамп к отцу пришел,
и спросила кроха:
"Делать бизнес хорошо?
Или очень плохо?"