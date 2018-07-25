Социальная сети «Вконтакте» заблокировала ролик, призывающий проголосовать на выборах мэра Москвы

Это было сделано по жалобе представителей рэпера ST, чья песня использовалась в видео. Клип под названием «Когда тебе не все равно» появился в десятке популярных сообществ соцсети. В нем используются нецензурные выражения и призыв «не класть на выборы». Ни в столичной мэрии, ни Мосгоризбиркоме появление ролика пока не прокомментировали.