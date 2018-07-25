Социальная сети «Вконтакте» заблокировала ролик, призывающий проголосовать на выборах мэра Москвы
Это было сделано по жалобе представителей рэпера ST, чья песня использовалась в видео. Клип под названием «Когда тебе не все равно» появился в десятке популярных сообществ соцсети. В нем используются нецензурные выражения и призыв «не класть на выборы». Ни в столичной мэрии, ни Мосгоризбиркоме появление ролика пока не прокомментировали.
Комментарии1
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lenin3 25 июля 2018 | 07:20
И к то знал до этого "рэпера ST",поющего за Собакина?))
А теперь и рэпера узнали,и закон,типа,соблюден и на переизбрание оленевода блокировка ролика никак не повлияет...