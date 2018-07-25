Певец Элтон Джон и принц Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition, целью которой является предотвращение распространения СПИДа, преимущественно среди мужской части населения. Проект направлен на то, чтобы стимулировать мужчин, особенно в возрасте 24-35 лет, регулярно сдавать анализы на СПИД и, если заражение состоялось, проходить лечение этого опасного заболевания на ранних стадиях в

случае необходимости.



По словам Элтона Джона, представители сильного пола редко прибегают к такого рода услугам.

В коалицию входят Международный центр по закупкам медикаментов против СПИДа, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона, компания Johnson & Johnson и ряд других. В общей сложности они выделили на реализацию проекта 1,2 млрд долларов. Планируется, что его реализация начнется в следующем году в Африке.