Певец Элтон Джон и принц Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition
Певец Элтон Джон и принц Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition, целью которой является предотвращение распространения СПИДа, преимущественно среди мужской части населения. Проект направлен на то, чтобы стимулировать мужчин, особенно в возрасте 24-35 лет, регулярно сдавать анализы на СПИД и, если заражение состоялось, проходить лечение этого опасного заболевания на ранних стадиях в
случае необходимости.
По словам Элтона Джона, представители сильного пола редко прибегают к такого рода услугам.
В коалицию входят Международный центр по закупкам медикаментов против СПИДа, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона, компания Johnson & Johnson и ряд других. В общей сложности они выделили на реализацию проекта 1,2 млрд долларов. Планируется, что его реализация начнется в следующем году в Африке.
Комментарии1
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sg91 25 июля 2018 | 07:20
Гарик - педик? Хотя в чем сомнения. Англия-с. Пидорасы-с..