Еврокомиссия уличила автопроизводителей в завышении показателей вредных выбросов на тестах

Об этом сообщила газета Financial Times. По данным издания, количество выхлопных газов старались увеличить для того, чтобы к 2020 году эксперты поставили более высокий базовый уровень выбросов. Так автопроизводители выставляли на испытания машины с разряженными аккумуляторами и отключенной функцией «старт-стоп». Кто именно был замешан в подобных махинациях, в Еврокомиссии не уточнили, но отметили, что к «нечестным» тестам причастны многие. Понесут ли они наказание – не уточняется.

К 2030 в Европе хотят на треть снизить уровень выбросов вредных веществ.