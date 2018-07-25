Еврокомиссия уличила автопроизводителей в завышении показателей вредных выбросов на тестах
Об этом сообщила газета Financial Times. По данным издания, количество выхлопных газов старались увеличить для того, чтобы к 2020 году эксперты поставили более высокий базовый уровень выбросов. Так автопроизводители выставляли на испытания машины с разряженными аккумуляторами и отключенной функцией «старт-стоп». Кто именно был замешан в подобных махинациях, в Еврокомиссии не уточнили, но отметили, что к «нечестным» тестам причастны многие. Понесут ли они наказание – не уточняется.
К 2030 в Европе хотят на треть снизить уровень выбросов вредных веществ.
Комментарии1
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buzukin1912 25 июля 2018 | 07:34
Какие нахрен выбросы? Все знают, што Маск подарит каждому возможность ездить на машине с батарейками без всякого выхлопа! Шо - разве все не так? Или маскодрочеры больше не рассказывают о светлом гейропейском будущем? Копите деньги на батарейки!