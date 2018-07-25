Рубль резко снизился по отношению к доллару и евро на фоне высказываний Трампа о роли РФ в предстоящих выборах в США
Рубль резко снизился по отношению к доллару и евро на фоне высказываний Дональда Трампа о роли России в предстоящих американских выборах. Глава Белого дома написал в твиттере, что на грядущем голосовании в Конгресс Москва захочет помочь кандидатам от Демократической партии, поскольку себя Трамп, назвал самым жестким по отношению к России президентом. После этого курсы основных валют прибавили около 1 процента по отношению к российскому рублю.
Комментарии5
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grazschdanin 25 июля 2018 | 07:16
на фоне высказываний Трампа о роли РФ в предстоящих выборах в США на фоне высказываний Трампа о роли РФ в предстоящих выборах в США
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Такую зависимость экономики от болтовни не объяснить никакими экономическими законами. Это Оруэл в чистом виде с его министерством правды.
lenin3 25 июля 2018 | 07:16
Дык,рупь после ЧМ уже 10.дней как "резко снижается".Причём здесь Трамп? Скорее,Путин виноват...
perestarok 25 июля 2018 | 07:26
lenin3: "Скорее,Путин виноват..."
Кошка бросила котят.
Это Путин виноват.
lenin3 25 июля 2018 | 07:29
perestarok: так вы утверждаете,что Россией таки управляет Трамп,а Путин просто рядом стоит,котят гладит?)))
davi__koloradov 25 июля 2018 | 07:26
Штаты чихнули - путирашка обделалась. Путирашка - смехдержава.