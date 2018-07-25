Рубль резко снизился по отношению к доллару и евро на фоне высказываний Трампа о роли РФ в предстоящих выборах в США

Рубль резко снизился по отношению к доллару и евро на фоне высказываний Дональда Трампа о роли России в предстоящих американских выборах. Глава Белого дома написал в твиттере, что на грядущем голосовании в Конгресс Москва захочет помочь кандидатам от Демократической партии, поскольку себя Трамп, назвал самым жестким по отношению к России президентом. После этого курсы основных валют прибавили около 1 процента по отношению к российскому рублю.