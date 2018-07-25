Замоскворецкий суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения вандалу, повредившему картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения вандалу, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковке. Следствие просит не выпускать его из-под стражи.

Срок ареста обвиняемого истекает завтра. На сколько его могут продлить, не уточняется. Ранее адвокат сообщил о назначении его подзащитному психиатрической экспертизы.

37-летний Игорь Подпорин был задержан 25 мая в Третьяковской галерее. Перед самым закрытием он прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по застекленному полотну «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Холст получил серьезные повреждения. К счастью, самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали. Тем не менее, ущерб от действий вандала оценили в 30 миллионов рублей. Картину изъяли из постоянной экспозиции и отправили на реставрацию. Изначально задержанный рассказал полиции, что специально приехал посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. Позже он пояснил, что повредил полотно из-за недостоверности изображенных на нем исторических фактов.

Дело возбудили по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов». Наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы.