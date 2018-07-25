В суде Петрозаводска вновь рассматривают дело главы Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Историка подозревают в насилии в отношении приемной дочери.
Новое уголовное дело против историка Юрия Дмитриева начнут рассматривать утром в Петрозаводском городском суде. Раннее главу карельского «Мемориала» подозревали в изготовлении порнографии, однако суд его оправдал, назначив лишь ограничение свободы по другой статье – за хранение оружия. Впрочем, прокуратура обжаловала приговор, и в конце прошлого месяца историка задержали на выезде из Петрозаводска. Дмитриева вновь арестовали – на 2 месяца. Сейчас ему выдвигают уже новое обвинение – в сексуальном насилии над приемной дочерью. Историку может грозить до 20 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать судья Александр Мерков.
Статья о педофилии – это месть Юрию Дмитриеву за правозащитную деятельность, сказала в эфире «Эха Москвы» журналист Евгения Альбац.
Дмитриев занимался исследований массовых захоронений времён Большого террора.
Комментарии2
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good_sadness 25 июля 2018 | 07:05
Все кто лично знает этого извращенца, удивляются почему его не посадили раньше!
ura_123 25 июля 2018 | 07:07
good_sadness: Кто все? Ты давай не придумывай сказки.