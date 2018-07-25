В Ярославле власти отказались согласовать митинг против отказов согласовывать митинги – сообщает интернет-издание 7х7

Акцию в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний, хотела организовать Либертарианская партия. Местные власти сослались на то, что место предполагаемого митинга уже занято другими мероприятиями и предложили выбрать другое. В политической организации не уточнили, воспользуется ли они предложением о переносе.