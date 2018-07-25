В Ярославле власти отказались согласовать митинг против отказов согласовывать митинги – сообщает интернет-издание 7х7
Акцию в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний, хотела организовать Либертарианская партия. Местные власти сослались на то, что место предполагаемого митинга уже занято другими мероприятиями и предложили выбрать другое. В политической организации не уточнили, воспользуется ли они предложением о переносе.
Комментарии2
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grazschdanin 25 июля 2018 | 07:08
власти отказались согласовать митинг против отказов согласовывать митинги
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Потрудитесь объяснить - кто на чем стоял?
largo1122 25 июля 2018 | 07:16
3 раза прочитал заголовок, это бесподобно!