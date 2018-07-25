Британская полиция прекратила сбор доказательств в общежитии, где жила погибшая от отравления Дон Стерджес
В Скотленд-Ярде считают, что она стала жертвой того же нервно-паралитического вещества «Новичок», от которого ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль. Еще один выживший – 44-летний Чарлз Роули, в интервью телеканалу ITV рассказал, что яд содержался в найденном им флаконе, где, как думал мужчина, находились духи. Он подарил бутылек своей подруге Стерджес, которой стало плохо спустя четверть часа после того, как она распылила жидкость на запястья.
Британия считает, что к отравлениям может быть причастна Россия. Кремль же свою вину отрицает.
Комментарии1
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sg91 25 июля 2018 | 07:26
Какие то дауны в Портон-дауне работают. Ну отравили кого то в городе. Понятно, дело житейское. Но на хрена тару то разбрасывать где попало? Кинули бы в урну - за несколько месяцев уж кто-нибудь вывез бы уже мусор. А так такие важные улики раскидывают или полные дебилы (что лишний раз доказывает что это англичане), либо те, кто хочет направить по ложному следу (что опять таки указывает на лживых английских ублюдков).