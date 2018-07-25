Британская полиция прекратила сбор доказательств в общежитии, где жила погибшая от отравления Дон Стерджес

В Скотленд-Ярде считают, что она стала жертвой того же нервно-паралитического вещества «Новичок», от которого ранее пострадали Сергей и Юлия Скрипаль. Еще один выживший – 44-летний Чарлз Роули, в интервью телеканалу ITV рассказал, что яд содержался в найденном им флаконе, где, как думал мужчина, находились духи. Он подарил бутылек своей подруге Стерджес, которой стало плохо спустя четверть часа после того, как она распылила жидкость на запястья.

Британия считает, что к отравлениям может быть причастна Россия. Кремль же свою вину отрицает.