Z Архив новостей новости
5 3 6 569
06:45, 25 июля 2018

Дональд Трамп предложил Европе отказаться от пошлин на взаимной основе

Такое заявление американский лидер сделал в преддверии завтрашней встречи с представителем ЕС Жан-Клодом Юнкером. По выражению главы Белого дома такие меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле. Многие эксперты рассматривают эти переговоры как последний шанс предотвратить полномасштабную торговую войну между США и Европой.

Ранее Трамп угрожал ввести 20-процентные пошлины на автомобили, импортируемые из ЕС, если не будут сняты торговые барьеры в отношении американских компаний. Отношения между Европой и США обострились после того, как Вашингтон ввел пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

archibald_dandy_esquire 25 июля 2018 | 06:55

беспошлинный ввоз - это правильно - производитель и так затрачивает средства на транспортировку продукции
кроме того, беспошлиннаые товары будут стоить дешевле, что приведёт к росту покупательского спроса, т.е. обороту денег в природе ;) и это хорошо
РФ никогда не дойдёт до такого - мозгов не хватит - только воровать, повышать налоги, пошлины, ЖКХ, "замораживать пенсию, одновременно повышая пенсионный возраст и запрещать даже говорить об этом

piterjanis 25 июля 2018 | 07:20

archibald_dandy_esquire: да-да, никогда! Незабудемнепростим ©

nepeanois 25 июля 2018 | 06:58

похоже апельсин совсем сбрендил. одной рукой вводит пошлины, другойтут ж же отменяет

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 257 6 8470 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

НеBOOKINGовый Крым. Санкции жмут Сверхактивное привлечение иностранных инвесторов и гостей в  Крым я считаю бредом крымских чиновников в квадрате, которые что-то пытаются доказать…

5 139 6 44740 18.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 128 6 13117 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 240 6 21241 20.07
Интервью Интервью

Майкл Макфол гость: Майкл Макфол профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Честное слово, я не понимаю, что они хотят, что они делают. Это, конечно, несерьезно. Я был американским послом в России. У меня нет никаких отношений с Браудером и его делами и так далее…

5 91 6 35931 18.07
#слушать 06:15 8читать $скачать 5.7 МБ
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 173 6 17809 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13317 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 10982 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 64 6 10642 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 60 6 7229 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 10993 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 96 6 12167 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27239 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Путин и Трамп мне не близки ни с какого перепугу, равно как и пенсия. Все равно я на эту пенсию не рассчитываю, и я не понимаю, почему надо ломать такие копья из-за 15 тысяч рублей в месяц…

5 116 6 15758 19.07
#слушать 02:39:21 8читать $скачать 36.5 МБ
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Слава Войкову! Слава Войкову? Слава? Войкову? Царь Николай — хороший? Хороший! Славный, добрый, семью любил. А большевик Войков – хороший? И Войков хороший! За народ, за свободу боролся, против угнетения и самодержавия!..

5 223 6 56912 18.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 113 6 16612 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество

Популярное за неделю

Новости

Растет число рок-групп, отказавшихся играть на ежегодном фестивале «Нашествие», из-за участия в нем Минобороны Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии

5 3 6 3824
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 101 6 128711 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 240 6 21241 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 254 6 665019 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 364 6 401897 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7136600
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3587052

Сегодня в эфире