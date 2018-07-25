Дональд Трамп предложил Европе отказаться от пошлин на взаимной основе
Такое заявление американский лидер сделал в преддверии завтрашней встречи с представителем ЕС Жан-Клодом Юнкером. По выражению главы Белого дома такие меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле. Многие эксперты рассматривают эти переговоры как последний шанс предотвратить полномасштабную торговую войну между США и Европой.
Ранее Трамп угрожал ввести 20-процентные пошлины на автомобили, импортируемые из ЕС, если не будут сняты торговые барьеры в отношении американских компаний. Отношения между Европой и США обострились после того, как Вашингтон ввел пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий.
Комментарии3
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archibald_dandy_esquire 25 июля 2018 | 06:55
беспошлинный ввоз - это правильно - производитель и так затрачивает средства на транспортировку продукции
кроме того, беспошлиннаые товары будут стоить дешевле, что приведёт к росту покупательского спроса, т.е. обороту денег в природе ;) и это хорошо
РФ никогда не дойдёт до такого - мозгов не хватит - только воровать, повышать налоги, пошлины, ЖКХ, "замораживать пенсию, одновременно повышая пенсионный возраст и запрещать даже говорить об этом
piterjanis 25 июля 2018 | 07:20
archibald_dandy_esquire: да-да, никогда! Незабудемнепростим ©
nepeanois 25 июля 2018 | 06:58
похоже апельсин совсем сбрендил. одной рукой вводит пошлины, другойтут ж же отменяет