Дональд Трамп предложил Европе отказаться от пошлин на взаимной основе

Такое заявление американский лидер сделал в преддверии завтрашней встречи с представителем ЕС Жан-Клодом Юнкером. По выражению главы Белого дома такие меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле. Многие эксперты рассматривают эти переговоры как последний шанс предотвратить полномасштабную торговую войну между США и Европой.



Ранее Трамп угрожал ввести 20-процентные пошлины на автомобили, импортируемые из ЕС, если не будут сняты торговые барьеры в отношении американских компаний. Отношения между Европой и США обострились после того, как Вашингтон ввел пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий.