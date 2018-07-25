Растет число рок-групп, которые отказались участвовать в ежегодном фестивале «Нашествие»
Растет число рок-групп, которые отказались участвовать в ежегодном фестивале «Нашествие», из-за сотрудничества организаторов с Минобороны. Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии. Это панк-группы «Йорш», «Элизиум», «Порнофильмы», а также «Пошлая Молли». Они отметили, что на территории фестиваля нет места пропаганде милитаризма и оружию.
Ранее Минобороны намеревалось разместить на территории площадки свою экспозицию. Позже организаторы сказали, что от этого решено было отказаться, однако в каком-то виде ведомство все же примет участие в «Нашествии».
Комментарии7
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nf5096004 25 июля 2018 | 06:43
Молодцы!
omichka 25 июля 2018 | 06:51
Может быть, всё не так страшно?
В Минобороны есть оркестры, которые играют хорошую музыку. Может, Андерсона сыграют?
midnightblues 25 июля 2018 | 06:59
omichka: Или Фиша
ura_123 25 июля 2018 | 06:58
Не понимают простой вещи эти коллективы,отказавшиеся от выступлений. Организаторы кроме как со зрителей сосут спонсорскую "поддержу" и с МО.
Популяризация военной службы,так сказать)))
shpuntik63 25 июля 2018 | 07:01
Гореее то како! Без них (групп) нашествие не нашествует! Это же катастрофа! Ну будет на 20 идиотов меньше с трибуны орать, те дебилы, которые по кайфом и алкоголем будут на них смотреть даже не заметят этого.
kampotish 25 июля 2018 | 07:13
Общалась лично с музыкантами из Элизиума. Если честно, удивлена. Чего так капризничать из-за какого-то пустяка? Или это какой-то пиар-ход? Элизиум суперская группа. Ну, и порнофильмы, сама не слышала, но говорят то ничего. Пошлую Молли сама пою...
rampa 25 июля 2018 | 07:29
kampotish: хорошо, что даже панки, в отличие от "журналистов", понимают, что пропаганда милитаризма - это плохо