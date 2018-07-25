Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит дело в отношении сторонника оппозиционера Навального Константины Салтыкова

Его обвиняют в нападении на полицейских во время протестной акции 28 января в центре Москвы.

Как считает следствие, Константин Салтыков намеренно создал препятствие для полицейских, которые вели Алексея Навального автозак во время так называемой «забастовки избирателей». Так, в деле говорится, что активист схватил одного из сотрудников правоохранительных органов за форму, нанес удары по бедру и оторвал карман. Другого же полицейского — Алексадра Махонина — Салтыков ударил кулаком по скуле и по спине, полагают следователи. Сам сторонник Навального свою вину отрицает. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Салтыков находится в СИЗО с начала февраля. Одновременно полицейский Махонин подал к нему иск на 50 тысяч рублей, требую возместить моральный вред, физическую боль и телесные повреждения. Гражданское производство по этому требованию было открыто в апреле.

Всего в Москве в ходе акции 28 января были задержаны 16 человек.