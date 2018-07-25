Бывший главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин запустит собственное СМИ
Как рассказал «Ведомостям» сам журналист, издание будет называться «Проект». В редакции будут работать десять человек, а бюджет составит до полумиллиона долларов. Баданин, которой ранее уезжал в США на учебу, отметил, что преследует цель создать главное расследовательское медиа России. До работы на «Дожде» журналист был главным редактором сайта РБК.
Комментарии1
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mobile_actor 25 июля 2018 | 06:54
" главное расследовательское медиа России. "? А танк г. Баданин уже купил?