Как рассказал «Коммерсанту» глава управления по расследованию особо важных дел Сергей Голкин, у Серебренникова была доверенность на распоряжение всеми финансами в рамках театрального проекта «Платформа». По версии следствия обналиченные деньги, выделенные государством, тратились не на реквизит и выплаты актерам, а возвращались руководству «Гоголь-центра». Таким образом могло быть похищено около 130 миллионов рублей.

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются пять человек. Все они, кроме бухгалтера Нины Масялевой, которая согласилась сотрудничать со следствием, свою вину не признают.