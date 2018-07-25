Режиссер Кирилл Серебренников присваивал бюджетные деньги, выделенные на спектакли — утверждает следствие
Как рассказал «Коммерсанту» глава управления по расследованию особо важных дел Сергей Голкин, у Серебренникова была доверенность на распоряжение всеми финансами в рамках театрального проекта «Платформа». По версии следствия обналиченные деньги, выделенные государством, тратились не на реквизит и выплаты актерам, а возвращались руководству «Гоголь-центра». Таким образом могло быть похищено около 130 миллионов рублей.
Помимо Серебренникова фигурантами дела являются пять человек. Все они, кроме бухгалтера Нины Масялевой, которая согласилась сотрудничать со следствием, свою вину не признают.
Комментарии4
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kochar 25 июля 2018 | 06:33
Все режиссеры присваивают бюджетные деньги, выделенные на спектакли.
Все прорабы присваивают бюджетные деньги, выделенные на строительство.
Все министры присваивают бюджетные деньги, выделенные на отрасль.
Все ........... присваивают бюджетные деньги, выделенные на ..... .
Посмотрите где и как живут чинуши ,работы же непочатый край господа в погонах.
mobile_actor 25 июля 2018 | 06:52
kochar: Можно подумать, "господа" в погонах плохо живут. Разве их уровень жизни соответствует их зарплате?
russky77 25 июля 2018 | 06:40
В России все так делают. Только обязательно надо делиться. И красть, желательно, побольше. А так, ниразу не жалко чувака. Если бандитам жопу лижешь и берешь корм из рук воровской власти, ответка всегда прилетит
sasass 25 июля 2018 | 07:00
Жадность губит любого человека - гениального и идиота ...