По меньшей мере 20 человек пострадали в результате двух взрывов, которые прогремели в одной из больниц в столице Перу

Как сообщает местный телеканал «Энэ», взрывные устройства находились в рюкзаках, оставленных на парковке и в лаборатории. Они были приведены в действие с интервалом в несколько минут. Пока власти не квалифицируют произошедшее как теракт и также проверяют прочие версии, в том числе и вариант с вымогательством – об этом сказал генерал Национальной полиции. После взрыва фейсбук активировала опцию «Проверка безопасности», которая дает пользователям возможность подтвердить, что они не пострадали в ходе ЧП.