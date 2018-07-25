Вашингтон готов заключить с Ираном «настоящую сделку» по ядерной программе — Дональд Трамп
Об этом сказал Дональд Трамп. Глава Белого дома не уточнил, какое соглашение по его мнению можно считать «настоящим». Но отметил, что предыдущий договор, подписанный бывшим президентом Бараком Обамой, был катастрофой. В мае этого года Соединенные штаты вышли из сделки по иранскому атому и возобновили санкции в отношении Тегерана. Стороны неоднократно обменивались угрозами в адрес друг друга.
Комментарии1
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thesonhuman 25 июля 2018 | 05:24
Иран это не Северная Корея, Иран более фанатичен и на сделку не пойдёт. А Нетаниягу упёртый, Апокалипсис не за горами.