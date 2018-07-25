Об этом сказал Дональд Трамп. Глава Белого дома не уточнил, какое соглашение по его мнению можно считать «настоящим». Но отметил, что предыдущий договор, подписанный бывшим президентом Бараком Обамой, был катастрофой. В мае этого года Соединенные штаты вышли из сделки по иранскому атому и возобновили санкции в отношении Тегерана. Стороны неоднократно обменивались угрозами в адрес друг друга.