Следствие не исключает, что в деле о пожаре в «Зимней вишне» могут появиться новые фигуранты
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления по расследованию особо важных дел Сергея Голкина, на скамье подсудимых могут оказаться в том числе и чиновники, дававшие разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию здания торгового комплекса. По версии следователей, на противопожарной системе в «Зимней вишне» сэкономили около 7 миллионов рублей. Жертвами катастрофы в марте этого года стали 60 человек, большинство – дети.
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sasass 25 июля 2018 | 06:04
Козе понятно , что основные виновники они , но их почему-то не трогали...