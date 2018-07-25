Растет число рок-групп, отказавшихся играть на ежегодном фестивале «Нашествие», из-за участия в нем Минобороны

Сейчас известно о четырех коллективах, которые не поедут выступать на музыкальном мероприятии. Это панк-группы «Йорш», «Элизиум», «Порнофильмы», а также «Пошлая Молли». Они отметили, что на территории фестиваля нет места пропаганде милитаризма и оружию.

Ранее Минобороны намеревалось разместить на территории площадки свою экспозицию. Позже организаторы сказали, что от этого решено было отказаться, однако в каком-то виде ведомство все же примет участие в «Нашествии».